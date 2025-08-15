Παναθηναϊκός: Η ανάρτηση του Τζούριτσιτς που «δείχνει» την άφιξη του Καλάμπρια στο «τριφύλλι»

Ο Φίλιπ Τζούριτσιτς εμφανίζεται έτοιμος να υποδεχθεί τον Ντάβιντε Καλάμπρια στον Παναθηναϊκό, με τον Σέρβο να “δείχνει” την άφιξη του Ιταλού μπακ στην Αθήνα, μέσω μιας ανάρτησης στα social media.

Ο 33χρονος Σέρβος του Παναθηναϊκού πόσταρε μια φωτογραφία του με τον Καλάμπρια, με τους δυο τους να βρίσκονται αντίπαλοι στην Serie A όταν ο Τζούριτσιτς αγωνιζόταν στη Σαμπντόρια, γράφοντας: “Μια φορά και ένα καιρό στην Serie A”.

Once upon a time in Serie A… pic.twitter.com/Zzng90bslg — Filip Đuričić (@Djuricic10) August 15, 2025

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία με τον Νταβίντε Καλάμπρια, αποσπώντας το “ναι” του παίκτη για την ολοκλήρωση του deal.