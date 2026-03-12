Παναθηναϊκός: Η Euroleague προανήγγειλε με βίντεο την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Ζαλγκίρις στο Telekom Center (12/03/26, 22:00, Newsit.gr, Novasports Prime) για την 31η αγωνιστική της Euroleague και ο Ματίας Λεσόρ θα πατήσει παρκέ μετά από μεγάλο διάστημα απουσίας, εξαιτίας του τραυματισμού στο πόδι που τον ταλαιπώρησε πολύ.

Η Euroleague προανήγγειλε την επιστροφή του Λεσόρ με βίντεο που χορεύει με τη φανέλα της Παρτιζάν, στέλνοντας το μήνυμα ότι απόψε (12/03) θα αγωνιστεί ξανά για τον Παναθηναϊκό.

Ο Γάλλος σέντερ είχε τραυματιστεί το Δεκέμβριο του 2024 στο εντός έδρας παιχνίδι με την Μπασκόνια, σε μία στιγμή που όσοι βρίσκονταν μέσα στο Telekom Center σίγουρα δε θα ξεχάσουν ποτέ.