Παναθηναϊκός: Η Euroleague προανήγγειλε με βίντεο την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ

Ο Γάλλος σέντερ θα αγωνιστεί ξανά με την πράσινη φανέλα μετά από το Final Four του Άμπου Ντάμπι
Ο Ματίας Λεσόρ
Ο Ματίας Λεσόρ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Ζαλγκίρις στο Telekom Center (12/03/26, 22:00, Newsit.gr, Novasports Prime) για την 31η αγωνιστική της Euroleague και ο Ματίας Λεσόρ θα πατήσει παρκέ μετά από μεγάλο διάστημα απουσίας, εξαιτίας του τραυματισμού στο πόδι που τον ταλαιπώρησε πολύ.

Η Euroleague προανήγγειλε την επιστροφή του Λεσόρ με βίντεο που χορεύει με τη φανέλα της Παρτιζάν, στέλνοντας το μήνυμα ότι απόψε (12/03) θα αγωνιστεί ξανά για τον Παναθηναϊκό.

 

Ο Γάλλος σέντερ είχε τραυματιστεί το Δεκέμβριο του 2024 στο εντός έδρας παιχνίδι με την Μπασκόνια, σε μία στιγμή που όσοι βρίσκονταν μέσα στο Telekom Center σίγουρα δε θα ξεχάσουν ποτέ.

