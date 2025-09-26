Παναθηναϊκός: Η φωτογράφιση με τη νέα εμφάνιση και η selfie των παικτών

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για την έναρξη της σεζόν με τα πρώτα παιχνίδια στη Euroleague και οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν συμμετείχαν στην πρώτη Media Day για τη νέα αγωνιστική περίοδο στο ΟΑΚΑ.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού μίλησαν στα Media για τη νέα σεζόν στην Ευρώπη, όπου έχουν ως στόχο την επιστροφή στην κορυφή της Euroleague, ενώ εμφανίστηκαν και με τη νέα φανέλα του “τριφυλλιού”, που κέρδισε τις εντυπώσεις.

Το οικογενειακό κλίμα στην ομάδα του Αταμάν ήταν ιδιαίτερα αισθητό στο ΟΑΚΑ, με τους παίκτες των “πρασίνων” να ολοκληρώνουν την πρώτη φετινή Media Day με μία selfie φωτογραφία.

Ο Παναθηναϊκός θα κάνει πρεμιέρα κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου στη Euroleague.