Παναθηναϊκός: Η Γκρέμιο επιστρέφει με 6.5 εκατομμύρια ευρώ για Τετέ

Η Γκρέμιο φαίνεται αποφασισμένη να αποκτήσει τον Τετέ από τον Παναθηναϊκό, με τα βραζιλιάνικα δημοσιεύματα να μην έχουν τέλος.

Σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους, μέσα στις επόμενες ημέρες η Γκρέμιο αναμένεται να καταθέσει επίσημη πρόταση 6.5 εκατομμυρίων ευρώ στον Παναθηναϊκό για την αγορά του Τετέ, με το ποσό πάντως να προβλέπεται να καταβληθεί στο «τριφύλλι» σε δόσεις.

Οι Βραζιλιάνοι αναφέρουν ακόμα ότι ο ατζέντης του Τετέ, Πάμπλο Μπουένο, αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες ώρες με σκοπό να συναντήσει τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, σε μια προσπάθεια να γίνει εφικτή η αποχώρηση του πελάτη του με προορισμό την Γκρέμιο.

Ο Παναθηναϊκός δεδομένα δεν συζητάει για δανεισμό του Τετέ, ενώ δέχεται να ακούσει μόνο σοβαρές προτάσεις για την αγορά του Τετέ.