Παναθηναϊκός: Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε ότι της ανήκουν ακόμη τα δικαιώματα του Χεζόνια (pic)

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Μάριο Χεζόνια μέχρι το τέλος της σεζόν, με την “ευλογία” και της Μπαρτσελόνα, η οποία και διατηρεί τα δικαιώματα του Κροάτη πρώην NBAer στην Ευρώπη.

Ο Χεζόνια αναδείχθηκε στην ομάδα της Καταλονίας πριν κάνει το “άλμα” για το NBA και η ισπανική ομάδα είχε προνοήσει να βάλει σχετική ρήτρα για μια πιθανή επιστροφή του στη γηραιά ήπειρο.

Παναθηναϊκός: Η πρώτη ανάρτηση του Χεζόνια και γιατί ευχαρίστησαν τον Καντέρ οι «πράσινοι» για τη μετεγγραφή (pics)

Ο Παναθηναϊκός βρήκε τη “χρυσή τομή” με την Μπαρτσελόνα, για να ξεπεραστεί αυτό το “εμπόδιο” την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά η ρήτρα του θα επανέλθει το προσεχές καλοκαίρι, όπως επιβεβαίωσε και με επίσημη ανάρτησή της, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και του Νικ Καλάθη.

«Ο Μάριο Χεζόνια θα παίξει στον Παναθηναϊκό για το υπόλοιπο της σεζόν. Η Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει να διατηρεί τα δικαιώματα του παίκτη στην Ευρώπη».

