Παναθηναϊκός: Η ομιλία του Εργκίν Αταμάν στα αποδυτήρια για τον Ματίας Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός “έσπασε” το αρνητικό σερί του με τη νίκη επί της Ζαλγκίρις Κάουνας στην 31η αγωνιστική Euroleague, σε ένα παιχνίδι που επέστρεψε από τον τραυματισμό του ο Ματίας Λεσόρ , τον οποίο καλωσόρισε στην ομάδα και ο Εργκίν Αταμάν.

Ο Ματίας Λεσόρ έδωσε περισσότερη ενέργεια στην ομάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ζαλγκίρις και ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην παρουσία του και στην ομιλία του στα αποδυτήρια, μετά τη νίκη επί της Ζαλγκίρις Κάουνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, ο προπονητής του “τριφυλλιού” ανέφερε τα εξής: “Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι είναι για να καλωσορίσετε τον Ματίας. Καλωσορίζουμε τον Ματίας στην ομάδα μας ξανά. Φυσικά, με τα στοιχεία και την επιθετικότητά του, μας βοήθησε πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί μετά από ενάμιση χρόνο επέστρεψε δυναμικά και ελπίζω να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο”.

Coach Ergin Ataman welcomes @ThiasLsf back to action after last night’s important victory.



Focus shifts immediately to Sunday’s game and to what’s coming next.



Watch the full locker room speech on CLUB 1908: https://t.co/CLLznJNtzs #WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/S5zsh20pUo — Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 13, 2026

Ο Λεσόρ αγωνίστηκε για πρώτη φορά φέτος στη Euroleague.