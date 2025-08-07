Παναθηναϊκός: Η Ουτρέχτη άλωσε την έδρα της Σερβέτ

Με το ένα πόδι στα πλέι οφ του Europa League βρίσκεται η Ουτρέχτη, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της Σερβέτ με 3-1. Από αυτό το ζευγάρι προκύπτει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα πλέι οφ του Conference League.

Η Ουτρέχτη “λύγισε” τη Σερβέτ, πανηγυρίζοντας ένα σπουδαίο διπλό με ανατροπή. Μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 12′, αλλά κατάφερε να φέρει τούμπα το παιχνίδι, με τον Μπαρόν να πετυχαίνει αυτογκόλ (52′) και τον Χόρεμανς να γράφει το 2-1 τρία λεπτά αργότερα. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 62′ ο Ζεχιέλ.

Σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός ηττηθεί από τη Σαχτάρ και υποχωρήσει στο Conference League, τότε στα πλέι οφ θα αντιμετωπίσει την ηττημένη του ζευγαριού Σερβέτ – Ουτρέχτη.