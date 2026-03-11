Παναθηναϊκός: Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του Ματίας Λεσόρ για την επιστροφή του στα παρκέ

Ο Ματίας Λεσόρ θα επιστρέψει στη δράση μετά το σοβαρό του τραυματισμό στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ζαλγκίρις (12/03/26, 22:00) και αναμένεται το Telekom Center να τον υποδεχθεί με τον ωραιότερο τρόπο.

Η σύζυγος του Ματίας Λεσόρ, Τρέισι Τέιλορ, με ανάρτησή της έδειξε σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού ή και γενικότερα λάτρεις του αθλήματος πόσο δύσκολη είναι η περίοδος τραυματισμού για έναν παίκτη και πόση μάχη χρειάζεται.

View this post on Instagram A post shared by TRAICY MHN (@traicy.mhn)

«14 μήνες. 14 μήνες υπομονής, σκληρής δουλειάς, αμφιβολιών… και πάνω απ’ όλα, θάρρους. Αύριο επιστρέφεις ξανά στο γήπεδο και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη για σένα. Έχω δει κάθε προσπάθεια, κάθε δύσκολη στιγμή, κάθε φορά που αρνήθηκες να τα παρατήσεις.

Η αποφασιστικότητα, η δύναμη και η αγάπη σου για το μπάσκετ με εμπνέουν κάθε μέρα. Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα του αγώνα, για μένα έχεις ήδη κερδίσει. Θα είμαι πάντα η μεγαλύτερη υποστηρίκτριά σου. Είμαι τόσο περήφανη για τον άνθρωπο και τον παίκτη που είσαι. Σ’ αγαπώ Πάμε!», έγραψε η σύζυγος του Λεσόρ στο instagram.