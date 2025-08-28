Παναθηναϊκός: Η συμφωνία για τον Βισέντε Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός έχει φθάσει σε συμφωνία με την Μπόκα Τζούνιορς για την απόκτηση του Βισέντε Ταμπόρδα και πλέον απομένουν λεπτομέρειες για να έρθει ο Αργεντινός μέσος στην Ελλάδα και να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στους “πράσινους”.

Από την Αργεντινή προκύπτουν μάλιστα και περισσότερες πληροφορίες για το deal του Παναθηναϊκού με την Μπόκα Τζούνιορς, αλλά και τον ίδιο τον Βισέντε Ταμπόρδα, ο οποίος και αναμένεται να καλύψει τη θέση του Αζεντίν Ουναϊ στο ρόστερ του “τριφυλλιού”.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο Παναθηναϊκός έδωσε 5 εκατομμύρια δολάρια (4,3 εκατ. ευρώ) και εξασφάλισε το 80% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή, ο οποίος με τη σειρά του συμφώνησε με τους “πράσινους” για συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.