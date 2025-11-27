Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ «μάχονται» εντός έδρας και η ΑΕΚ έχει «αποστολή» στη Φλωρεντία

Βραδιά ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης η αποψινή (27.11.2025), με τους Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να παίρνουν τη «σκυτάλη» από τον Ολυμπιακό και να ελπίζουν σε θετικά αποτελέσματα. Η… δράση επιστρέφει σε Europa League (5η αγωνιστική της League Phase) αλλά και Conference League (4η αγωνιστική της League Phase).

Έχοντας αυτή τη στιγμή πετύχει 2 νίκες και 2 ήττες, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ (22:00, Newsit.gr) και ξέρει πως με νίκη θα πλησιάσει κι άλλο στην πρόκριση μέσω των playoffs, έχοντας όμως και σαν στόχο το απευθείας «εισιτήριο» με παρουσία στην πρώτη οκτάδα της League Phase. Η ομάδα από την Αυστρία έχει μέχρι στιγμής 4βαθμούς (με 1 νίκη και 1 ισοπαλία) και βρίσκεται εκτός 24άδας.

Κοντά στην πρώτη οκτάδα της League Phase βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, έχοντας μαζέψει μέχρι τώρα 7 βαθμούς, με 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα. Ο «δικέφαλος του Βορρά» υποδέχεται την Μπραν, με τους Νορβηγούς να έχουν τους ίδιους βαθμούς αλλά χειρότερο συντελεστή τερμάτων από τους Θεσσαλονικείς.

Στο άλλο ματς με ελληνικό ενδιαφέρον που θα κάνει «σέντρα» στις 22, η ΑΕΚ έχει απαιτητικό αγώνα στην έδρα της Φιορεντίνα για το Conference League. Η Ένωση έχασε μεγάλη ευκαιρία να κάνει αποφασιστικό βήμα πρόκρισης, με το 1-1 που έφερε κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς, μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια, την προηγούμενη αγωνιστική (έχει 4 βαθμούς).

Πλέον, καλείται να πάρει θετικό αποτέλεσμα μέσα στο «Αρτέμιο Φράνκι», κόντρα σε μια Φιορεντίνα που στην Serie A πηγαίνει… κατά διαόλου (στις τελευταίες θέσεις και χωρίς «τρίποντο») αλλά στο Conference League βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 8η θέση, με 2 νίκες και 1 ήττα.

Η 5η αγωνιστική στο Europa League

19:45: Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις

19:45: Βικτόρια Πλζεν – Φράιμπουργκ

19:45: Λιλ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ

19:45: Λουντογκόρετς – Θέλτα

19:45: ΠΑΟΚ – Μπραν

19:45: Πόρτο – Νις

19:45: Ρόμα – Μίντιλαντ

19:45: Φέγενορντ – Σέλτικ

19:45: Φενέρμπαχτσε – Φερεντσβάρος

22:00: Γκενκ – Βασιλεία

22:00: Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στουτγκάρδη

22:00:Ερυθρός Αστέρας – Στεάουα

22:00: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Λυών

22:00: Μπέτις – Ουτρέχτη

22:00: Μπολόνια – Σάλτσμπουργκ

22:00: Νότιγχαμ – Μάλμε

22:00: Παναθηναϊκός – Στούρμ Γκρατς

22.00: Ρέιντζερς – Μπράγκα

Η 4η αγωνιστική στο Conference League

19:45 Αλκμάαρ – Σέλμπουρν

19:45 Ζρίνσκι – Χάκεν

19:45 Λεχ Πόζναν – Λωζάνη

19:45 Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου

19:45 Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα – Μάιντζς

19:45 Ρακόφ – Ραπίντ Βιέννης

19:45 Σίγκμα Όλομουτς – Τσέλιε

19:45 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Ράγιο Βαγεκάνο

19:45 Χάμρουν Σπάρτανς – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς

22:00 Αμπερντίν – Νόα

22:00 Γιαγκιελόνια – Κουόπιο

22:00 Λέγκια Βαρσοβίας – Σπάρτα Πράγας

22:00 Μπρέινταμπλικ – Σαμσουνσπόρ

22:00 Ντρίτα – Σκέντιγια

22:00 Ριέκα – ΑΕΚ Λάρνακας

22:00 Σάμροκ Ρόβερς – Σαχτάρ Ντόνετσκ

22:00 Στρασβούργο – Κρίσταλ Πάλας

22:00 Φιορεντίνα – ΑΕΚ