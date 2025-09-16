Παναθηναϊκός και ποδοσφαιριστές ανέλαβαν τις ευθύνες τους και ζήτησαν στήριξη: «Κατανοούμε τη στεναχώρια του κόσμου»

Δύο 24ωρα μετά την ήττα σοκ από την Κηφισιά στο «Πανθεσσαλικό» -που οδήγησε στη λύση της συνεργασίας με τον Ρουί Βιτόρια- οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού -αρχικά- και η ΠΑΕ προχώρησαν σε δήλωση και ανακοίνωση, που “ανέβηκε” στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες τους.

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού τόνισαν πως η εικόνα τους δεν ήταν αυτή που αρμόζει για το κλαμπ, ενώ ζήτησαν από τον κόσμο της ομάδας να σταθεί στο πλευρό τους, τονίζοντας πως απ’ την πλευρά τους δεν χρειάζονται πολλά λόγια.

Ακολούθησε η απολογητική ανακοίνωση απ’ την πλευρά της ΠΑΕ Παναθηναϊκός προς τους φίλους της ομάδας. Η διοίκηση του “τριφυλλιού” τόνισε πως κατανοεί την πικρία των φίλων των “πρασίνων”, δεσμεύτηκε να προχωρήσει σ’ όλες τις απαραίτητες ενέργειες ενίσχυσης της ομάδας και ζήτησε απ’ τον κόσμο να σταθεί στο πλευρό των παικτών.

Η δήλωση των παικτών του Παναθηναϊκού:

«Η εικόνα μας στους αγώνες με την Κηφισιά και τον Λεβαδειακό δεν ήταν αυτή που αρμόζει στον Παναθηναϊκό, αλλά ούτε και στις ικανότητες μας ως ποδοσφαιριστές του συλλόγου. Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας.

Βρισκόμαστε στην αρχή μίας απαιτητικής σεζόν σε ελληνικές και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Παρακαλούμε τους φιλάθλους της ομάδας μας να σταθούν στο πλευρό μας, γιατί χωρίς αυτούς όλα γίνονται δυσκολότερα. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η εφετινή σεζόν ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες από όλους μας στον Παναθηναϊκό. Η πρόκριση στη League Phase του Europa League ήταν ο minimum στόχος της διαδικασίας των προκριματικών και επετεύχθη.

Δυστυχώς η συνέχεια ήταν απογοητευτική για όλους μας. Τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα στο πρωτάθλημα σε συνδυασμό με την προβληματική εικόνα της ομάδας, προκάλεσαν δικαιολογημένα την αντίδραση των φιλάθλων μας.

Κατανοούμε τη στεναχώρια και την πικρία του κόσμου μας, την οποία συμμεριζόμαστε και δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ενισχύσουμε τον Παναθηναϊκό μας.

Μπροστά μας έχουμε πολύ σημαντικούς αγώνες για το Κύπελλο, το Πρωτάθλημα, το Europa League. Παρακαλούμε τους φιλάθλους μας να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές μας, βοηθώντας με την παρουσία τους στο γήπεδο, έτσι ώστε να επιστρέψουμε στις επιτυχίες.

Στόχος μας ήταν και παραμένει, να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό εκεί όπου ανήκει: στην κορυφή».