Παναθηναϊκός – Καρδίτσα 92-85: Με τρομερό Ναν ξεπέρασε το εμπόδιο των σκληροτράχηλων Θεσσαλών

Ο Παναθηναϊκός πήρε δύσκολη νίκη κόντρα στην Καρδίτσα με σκορ 92-85 και έφτασε τις 11 στην GBL μετά την 13η αγωνιστική.

Η Καρδίτσα έβαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό, καθώς βρισκόταν καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα κοντά στο σκορ και οι πράσινοι δεν μπορούσαν να ξεφύγουν. Ο Ναν ήταν ξανά πρώτος σκόρερ με 27 πόντους και 6 ασίστ. Καλός ήταν και ο Σορτς που πέτυχε 15 πόντους και μοίρασε 6 τελικές πάσες, ανοίγοντας ωραία το γήπεδο όταν είχε την ευκαιρία.

Για τους φιλοξενούμενους ο Τζέφερσον σκόραρε 20 πόντους και ο Έλις είχε 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Ο Χουάντσο βρέθηκε κοντά στο double double, καθώς είχε 9 πόντους και 10 ριμπάουντ. Για την ομάδα του Αταμάν δεν αγωνίστηκε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που ένιωσε ενοχλήσεις στη γάμπα και προφυλάχτηκε για τη διπλή εβδομάδα της Euroleague.

Στην επόμενη αγωνιστική της GBL ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει εντός έδρας το Περιστέρι (11/1, 16:00), ενώ η Καρδίτσα θα παίξει με τον Ολυμπιακό (11/1, 13:00). Οι πράσινοι θα δώσουν και δύο παιχνίδια της Euroleague κόντρα σε Αρμάνι (06/01/26, 21:15) και Βίρτους (08/01/26, 21:15) στο Telekom Center.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-21, 54-49, 80-70, 92-85

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 15 (1), Όσμαν 6, Χολμς 5, Ναν 27 (4), Ερνανγκόμεθ 9 (2), Καλαϊτζάκης 5 (1), Σλούκας 5 (1), Σαμοντούροφ 5 (1), Τολιόπουλος 6 (2), Γιούρτσεβεν 9.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικόπουλος): Μπρ. Τζέφερσον 20 (5), Έλις 16 (1), Κασελάκης 6, Ουάσινγκτον 6, Ντ. Τζέφερσον, Χόρσλερ 13 (1), Δίπλαρος 7 (1), Καμπερίδης 12 (4), Μάντσεν 5.