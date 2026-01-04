Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Ρογκαβόπουλο που έχει ενοχλήσεις στη γάμπα

Ο Παναθηναϊκός έχει να αντιμετωπίσει ακόμα ένα πρόβλημα τραυματισμού, μετά από αυτό του Μήτογλου, καθώς ο Ρογκαβόπουλος έχει ένα σφίξιμο στη γάμπα.

Ο Ρογκαβόπουλος ένιωσε ένα σφίξιμο στη γάμπα και κρίθηκε ότι πρέπει να προφυλαχτεί από το παιχνίδι με την Καρδίτσα για να είναι έτοιμος για τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague που ακολουθεί.

Ο Παναθηναϊκός στη διπλή εβδομάδα της Euroleague θα δώσει ένα παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο (06/01/26, 21:15) και ένα με τη Βίρτους Μπολόνια (08/01/26, 21:15). Και οι δύο αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στο Telekom Center.