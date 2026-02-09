Παναθηναϊκός: Καθαρή η αξονική του Νταβίντε Καλάμπρια, αναμονή ενόψει ΠΑΟΚ

Καθαρό ήταν το αποτέλεσμα της αξονικής τομογραφίας αυχενικής μοίρας στην οποία υποβλήθηκε ο Ντάβιντε Καλάμπρια, μετά τον τραυματισμό του στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.

Ο Νταβίντε Καλάμπρια τραυματίστηκε λίγο πριν τη συμπλήρωση των 90 λεπτών, έπειτα από άσχημη πτώση στο έδαφος σε μονομαχία για κεφαλιά με τον Ντανιέλ Ποντένσε, παρουσιάζοντας πόνους στον αυχένα. Αντικαταστάθηκε άμεσα και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, φορώντας προστατευτικό κολάρο.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία, τα αποτελέσματα της οποίας ήταν καθησυχαστικά.

Αν όλα πάνε καλά κι εκείνος προπονηθεί χωρίς πρόβλημα την Τρίτη (10.02.2026), θα τεθεί κανονικά στην διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για τον κρίσιμο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την Τετάρτη (11.02.2026, 20:30).

Να σημειωθεί πως ο Καλάμπρια συμπλήρωσε και κάρτες με την κίτρινη που αντίκρισε στο χθεσινό ντέρμπι των “αιωνίων”, κάτι που σημαίνει πως θα πρέπει να χάσει ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια της ομάδας.