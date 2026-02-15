Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου: Ο Εργκίν Αταμάν «έκοψε» τους Κένεθ Φαρίντ, Όμερ Γιούρτσεβεν και Μάριους Γκριγκόνις από τη 12άδα του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (16/02/26, 16:00) τον Κολοσσό Ρόδου για την GBL και ο Εργκίν Αταμάν έκανε γνωστή τη 12άδα του “τριφυλλιού”, αφήνοντας εκτός τους Κένεθ Φαρίντ και Όμερ Γιούρτσεβεν.

Μαζί με τους δύο σέντερ του Παναθηναϊκού, στη 12άδα του αγώνα με τον Κολοσσό Ρόδου δεν θα βρίσκεται και ο Μάριους Γκριγκόνις, με τον Εργκίν Αταμάν να δείχνει πιθανότατα και τις προθέσεις του ενόψει του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας.

Οι “πράσινοι” θα πρέπει να… κόψουν ξένους για τουρνουά της Κρήτης και οι Κένεθ Φαρίντ, Όμερ Γιούρτσεβεν και Μάριους Γκριγκόνις να είναι φαβορί για να μείνουν εκτός, στους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η 6άδα των ξένων του Παναθηναϊκού: Κέντρικ Ναν, Τσεντί Οσμάν, Τζέριαν Γκραντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ρίσον Χολμς και Τι Τζέι Σορτς