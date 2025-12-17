Παναθηναϊκός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα του Europa League με την Φερεντσβάρος

Μπορεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Φερεντσβάρος για την 7η αγωνιστική του Europa League να αργεί, (22/01/26) τα εισιτήρια, όμως, είναι σε κυκλοφορία και το «τριφύλλι» εξέδωσε ανακοίνωση για να ενημερώσει τους φιλάθλους του.

Ο Παναθηναϊκός θα δώσει το τελευταίο εκτός έδρας παιχνίδι του στη League Phase του Europa League με την Φερεντσβάρος και όσοι οπαδοί των πρασίνων θέλουν να κάνουν το ταξίδι στην Ουγγαρία μπορούν από σήμερα (17/12/25) να υποβάλουν αίτημα για εισιτήριο για τη σημαντική αναμέτρηση.

Οι τιμές για το παιχνίδι έχουν οριστεί στα 17 ευρώ στην κερκίδα των φιλοξενούμενων και στα 43 ευρώ στη 1st class.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των πρασίνων

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εισιτήριο για τον αγώνα Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός, ο οποίος θα διεξαχθεί την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, ότι μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους στο info@paotickets.gr.

Για κάθε άτομο θα πρέπει να αποσταλούν τα παρακάτω στοιχεία, γραμμένα με κεφαλαία λατινικά: ΟΝΟΜΑ – ΕΠΙΘΕΤΟ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ – ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ – EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Δεδομένης της υψηλής ζήτησης, θα δοθεί προτεραιότητα στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε επιπλέον τον κωδικό του Gov Wallet του εισιτηρίου διαρκείας σας καθώς και τη θύρα που αναγράφεται στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Το διάστημα υποβολής αιτημάτων είναι έως και τη Δευτέρα 22/12. Για τα αιτήματα που θα εγκριθούν, θα ακολουθήσει επικοινωνία από το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Το κόστος του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 17€ για την κερκίδα των φιλοξενούμενων και 43€ τα 1st class».