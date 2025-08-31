Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός 1-1: Ξεκίνημα με γκέλα και αποδοκιμασίες στη Λεωφόρο

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το… αριστερό τις υποχρεώσεις του στο φετινό πρωτάθλημα, μένοντας στο 1-1 με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Άνοιξε το σκορ ο Τζούρισιτς στο πρώτο λεπτό, “σκότωσε” την πρώην του ομάδα ο Βέρμπιτς στο 87′.

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε διπρόσωπος στο πρώτο του παιχνίδι στη φετινή Super League. Ήταν καταιγιστικός στο πρώτο ημίχρονο, πετυχαίνοντας γκολ από τα αποδυτήρια, ενώ είχε ακόμα δύο δοκάρια και πολλές ευκαιρίες για να διευρύνει το σκορ.

Δεν το κατάφερε, με αποτέλεσμα στο δεύτερο ημίχρονο να μην έχει δυνάμεις λόγω της επιβάρυνσης των παικτών του από το μεσοβδόμαδο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Σαμσπουσπόρ στην Τουρκία.

Οι πράσινοι ήταν παντελώς ακίνδυνοι στο δεύτερο μέρος, απειλήθηκαν και τελικά πλήρωσαν την οπισθοχώρηση τους, με τον πρώην παίκτη τους, Βέρμπιτς, να εκτελεί τον Παναθηναϊκό στο 87′ και να τον υποχρεώνει σε εντός έδρας γκέλα.

Τα γκολ του αγώνα

Ο αγώνας

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Παναθηναϊκό, καθώς προηγήθηκε μόλις στο 48ο δευτερόλεπτο. Από εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά ο Αμπού Χάνα έδιωξε με το κεφάλι, με τον Καλάμπρια να πιάνει το σουτ με τη μία έξω απ’ την περιοχή.

Στην πορεία της μπάλας «μπήκε» ο Τζούρισιτς -που καλυπτόταν απ’ τους αμυντικούς του Λεβαδειακού- και με ένα υπέροχο τακουνάκι στην κίνηση έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να είναι απόλυτα επιθετικός χάνοντας τη μια ευκαιρία πίσω απ’ τον άλλη. Στο 8’ το σουτ του Καλάμπρια στην κίνηση αποκρούστηκε απ’ τους αμυντικούς, ενώ στο 13’ ξανά ο Ιταλός αναστάτωσε την άμυνα του Λεβαδειακού, «σήκωσε» την μπάλα προς τον Τσέριν, όμως η κεφαλιά του Σλοβένου χτύπησε στο πάνω μέρος του δοκαριού κι έφυγε άουτ.

Στο 16’ ο Μπακασέτας πλάσαρε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 19’ ο Λεβαδειακός είχε την πρώτη μεγάλη στιγμή στον αγώνα, όταν από σέντρα-σουτ του Τσάπρα εκτός περιοχής ο Όζμπολτ έβαλε το πόδι του απ’ το ύψος του πέναλτι, στέλνοντας τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Λαφόν.

Στο 23’ ο Παναθηναϊκός είχε νέο δοκάρι όταν από σέντρα του Τσέριν δεύτερο δοκάρι, ο αμαρκάριστος Τουμπά πήρε την κεφαλιά όμως η προσπάθεια του Αλγερινού στόπερ χτύπησε στη ρίζα του αριστερού δοκαριού κι ακολούθως η μπάλα απομακρύνθηκε, ενώ στο 36’ το πλασέ του Τετέ πέρασε λίγο άουτ.

Ο Λεβαδειακός έκλεισε το ημίχρονο με άλλη μία μεγάλη ευκαιρία όταν από σέντρα-σουτ του Λάγιους, ο Μλαντένοβιτς πρόλαβε την τελευταία στιγμή τον Παλάσιος πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά στο δεύτερο ημίχρονο με τον κόσμο να «υποδέχεται» με πολύ θερμό χειροκρότημα στο 67ο λεπτό τον Ρενάτο Σάντσες στην πρώτη συμμετοχή του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Λεβαδειακός ήταν πάντως η ομάδα που είχε δύο πολύ καλές στιγμές. Πρώτα στο 73’ όταν από κάθετη πάσα του Βέρμπιτς, ο Γκούμας έπιασε το πλασέ από τα δεξιά όμως η μπάλα πέρασε άουτ, ενώ στο 82’ το απευθείας φάουλ του Βέρμπιτς που πέρασε λίγο πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 87’ ο Λεβαδειακός «πάγωσε» τη Λεωφόρο. Η άμυνα του Παναθηναϊκού συνελήφθη ξανά στον… ύπνο στο 87’ όταν ο Βέρμπιτς πάτησε στην περιοχή, έπαιξε το ένα-δύο με τον Γκούμα κι «εκτέλεσε» με το αριστερό από πολύ δύσκολη γωνία, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Στα λεπτά που απέμειναν ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να βρει δεύτερο γκολ και γνώρισε μία πολύ «σκληρή» απώλεια βαθμών με το ξεκίνημα των υποχρεώσεών του στην Super League.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Τσέριν (77’ Μπρέγκου), Τετέ (87’ Μαντσίνι), Μπακασέτας (67’ Ρενάτο Σάντσες), Τζούριτσιτς (76’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Άμπου Χάνα, Τσάπρας, Λιάγκας, Λαμαράνα (46’ Γκούμας), Τσοκάι, Κωστή (90’+4’ Τσιβελεκίδης), Λαγιούς (66’ Βέρμπιτς), Παλάσιος (66’ Μανθάτης), Όζμπολτ (89’ Πεντρόζι).