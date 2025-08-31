Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός: «Πράσινη» πρεμιέρα στη Λεωφόρο για τη Super League

Ο Παναθηναϊκός θα κάνει πρεμιέρα απόψε (31/08/25, 21:00, Live από το Newsit.gr) στην ελληνική Super League, αφού είχε αναβληθεί το παιχνίδι του με τον ΟΦΗ στην πρώτη αγωνιστική και θα ανοίξει την… αυλαία στη Λεωφόρο κόντρα στο Λεβαδειακό, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Μετά την πρόκριση επί της Σάμσουνσπορ στο Europa League, ο Παναθηναϊκός θέλει να ξεκινήσει με το… δεξί και στη Super League, αλλά ο Ρουί Βιτόρια θα κάνει και αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα του, για να ξεκουράσει παίκτες και να δώσει ρυθμό στα νέα μετεγγραφικά αποκτήματα της ομάδας.

Ο Λεβαδειακός από την άλλη πλευρά, προέρχεται από νίκη την προηγούμενη αγωνιστική κόντρα στην Κηφισιά και θα αγωνιστεί χωρίς ιδιαίτερα άγχος στη Λεωφόρο, με στόχο την έκπληξη στη δεύτερη αγωνιστική της Super League.

Η προαναγγελία της Super League

Αυτή θα είναι η 21η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό, με τις έντεκα από τις είκοσι προηγούμενες να έχουν διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ και τις εννέα στο “Απόστολος Νικολαΐδης”.

Η πρώτη φορά που τέθηκαν αντιμέτωποι ήταν στις 6 Σεπτεμβρίου 1987, στο παρθενικό ματς για τον Λεβαδειακό στην Α’ Εθνική. Στο ΟΑΚΑ με τα γκολ του Βαγγέλη Βλάχου (18’) και του Χρήστου Δημόπουλου (31’) ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1. Το πρώτο γκολ της ιστορίας του Λεβαδειακού στην κατηγορία σημείωσε ο Δήμος Κάβουρας στο 59ο λεπτό με σουτ.

Τα τρία από τα τέσσερα τελευταία τους παιχνίδια έχουν γίνει στο “Απόστολος Νικολαΐδης” με τα δύο να τελειώνουν ισόπαλα 0-0 (το 2017-18 και το 2016-17) και τη σεζόν 2022-23 ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 (3’ Βέρμπιτς).

Αυτές οι δύο ισοπαλίες είναι και οι μοναδικές που έχει αποσπάσει ο Λεβαδειακός ως φιλοξενούμενος, ενώ είναι και τα μοναδικά ματς που έχει διατηρήσει ανέπαφη την εστία του, αφού η μοναδική του εκτός έδρας νίκη επί του Παναθηναϊκού ήρθε στις 5 Ιανουαρίου 2013 και ήταν με 2-1. Ο Στέλιος Βασιλείου σημείωσε τα δυο γκολ για την ομάδα της Βοιωτίας, ενώ ο Τοτσέ είχε βάλει μπροστά στο σκορ τους Πράσινους στο 12ο λεπτό.

Ο Κριστόφ Βαζέχα με 8 γκολ είναι ο πρώτος σκόρερ των αναμετρήσεων που έχουν γίνει με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, ενώ στη δεύτερη θέση είναι ο Τοτσέ με 3 τέρματα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

20 ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

17 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

2 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

1 ΝΙΚΕΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ

ΓΚΟΛ: 46-6

Οι πιθανές ενδεκάδες

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Τσέριν, Ζαρουρί, Τζούριτσιτς, Πελίστρι, Σφιντέρσκι

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Αμπού Χάνα, Βήχος, Λαμαράνα, Κωστή, Παλάσιος, Μπάλτσι, Λαγιούς, Όζμπολτ