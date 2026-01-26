Παναθηναϊκός: Μαγνητική για τον Τσιριβέγια, εκτός με ίωση ο Καλάμπρια

Ο Παναθηναϊκός καλείται να αφήσει πίσω του τον αγώνα με τον Ατρόμητο στη Super League, καθώς ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Ρόμα στο Europa League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να μην υπολογίζει ακόμη στους Τσιριβέγια και Καλάμπρια.

Ο Τσιριβέγια τραυματίστηκε στο ματς του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο και θα κάνει πλέον μαγνητική για το μέγεθος του προβλήματος, ενώ ο Καλάμπρια έχασε την προπόνηση λόγω ίωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εντός έδρας αγώνα για Europa League κόντρα στην Ρόμα.

Όσοι αγωνίστηκαν βασικοί στη χθεσινή αναμέτρηση ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ οι υπόλοιποι λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης έκαναν πρόγραμμα στο γυμναστήριο.

Θεραπεία ακολούθησαν οι Ντέσερς, Τζούριτσιτς και Τσιριβέγια (θα υποβληθεί σε μαγνητική) ενώ απών λόγω ίωσης ήταν ο Καλάμπρια».