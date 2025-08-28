Παναθηναϊκός: Μάριους Γκριγκόνις και Γιάννης Κουζέλογλου έκαναν εξετάσεις ενόψει της νέας σεζόν

Ο Μάριους Γκριγκόνις ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή μετά τον τραυματισμό που τον άφησε εκτός την περασμένη σεζόν για τον Παναθηναϊκό και έκανε τις καθιερωμένες εξετάσεις για να ξεκινήσει προετοιμασία με την ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός θα αρχίσει προπονήσεις χωρίς τον Εργκίν Αταμάν και τους διεθνείς παίκτες του, αλλά οι υπόλοιποι θα επιστρέψουν άμεσα στο ΟΑΚΑ και ο Μάριους Γκριγκόνις θα προσπαθήσει να ακολουθήσει σύντομα τον κανονικό ρυθμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε άλλωστε ότι τον περιμένει στο 100% στην πρεμιέρα της Euroleague και στους “πράσινους” υπάρχει πια αισιοδοξία για την κατάστασή του. Ο Λιθουανός γκαρντ πέρασε πάντως και από το Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», μαζί με τον Γιάννη Κουζέλογλου και υποβλήθηκαν στις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις εν όψει της σεζόν 2025/26.

Οι Μάριους Γκριγκόνις και Γιάννης Κουζέλογλου υποβλήθηκαν στις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις εν όψει της σεζόν 2025/26, το πρωί της Πέμπτης (28/08), στο Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»! #WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/aBudj0Pk5W — Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 28, 2025

Εξετάσεις έκανε χθες και ο Τι Τζέι Σορτς.