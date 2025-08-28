Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός: Μάριους Γκριγκόνις και Γιάννης Κουζέλογλου έκαναν εξετάσεις ενόψει της νέας σεζόν

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Λιθουανού γκαρντ
Παναθηναϊκός: Μάριους Γκριγκόνις και Γιάννης Κουζέλογλου έκαναν εξετάσεις ενόψει της νέας σεζόν

Ο Μάριους Γκριγκόνις ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή μετά τον τραυματισμό που τον άφησε εκτός την περασμένη σεζόν για τον Παναθηναϊκό και έκανε τις καθιερωμένες εξετάσεις για να ξεκινήσει προετοιμασία με την ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός θα αρχίσει προπονήσεις χωρίς τον Εργκίν Αταμάν και τους διεθνείς παίκτες του, αλλά οι υπόλοιποι θα επιστρέψουν άμεσα στο ΟΑΚΑ και ο Μάριους Γκριγκόνις θα προσπαθήσει να ακολουθήσει σύντομα τον κανονικό ρυθμό.

Ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε άλλωστε ότι τον περιμένει στο 100% στην πρεμιέρα της Euroleague και στους “πράσινους” υπάρχει πια αισιοδοξία για την κατάστασή του. Ο Λιθουανός γκαρντ πέρασε πάντως και από το Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», μαζί με τον Γιάννη Κουζέλογλου και υποβλήθηκαν στις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις εν όψει της σεζόν 2025/26.

Εξετάσεις έκανε χθες και ο Τι Τζέι Σορτς.

