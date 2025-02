Παναθηναϊκός: Με Ντραγκόφσκι και Ουναΐ η αποστολή απέναντι στον Βόλο

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον Κυριακάτικο (16/02, 17:00) εντός έδρας αγώνα με τον Βόλο στο ΟΑΚΑ στην 23η αγωνιστική της Super League, με τους Ντραγκόφσκι και Ουναϊ να επιστρέφουν στην αποστολή του «τριφυλλιού».

Μετά την προπόνηση του Σαββάτου (15/02/25), ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές που θα έχει μαζί του, με τους Ντραγκόφσκι και Ουναΐ να ξεπερνούν τα προβλήματα τραυματισμών που είχαν και να βρίσκονται στους 22 παίκτες που θα έχει ο Πορτογάλος στην διάθεση του. Εκτός αποστολής έμειναν οι τιμωρημένοι Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης, αλλά και οι Πελίστρι, Αράο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν και Γεντβάι που είναι τραυματίες.

Κάπως έτσι η αποστολή του Παναθηναϊκού απαρτίζεται από τους: Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Λίλο, Μαξ, Σένκεφελντ, Ζέκα, Τετέ, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Λημνιός, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Σιώπης, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Νίκας, Φικάι, Μπρέγκου, Νταμπίζας.

