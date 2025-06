Παναθηναϊκός: Με ρετρό στυλ η εκτός έδρας φανέλα για τη νέα σεζόν

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τη Δευτέρα (30/6/2025) την εκτός έδρας εμφάνιση της ομάδας για τη νέα σεζόν, η οποία έχει ρετρό στυλ.

Η νέα εκτός έδρας εμφάνιση του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2025-26 φέρει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την υπογραφή της Adidas. Μια φανέλα που κοιτάζει σταθερά στο σήμερα, με σεβασμό στις ένδοξες σελίδες του παρελθόντος.

Το λευκό παραμένει ο βασικός χρωματικός τόνος της εκτός έδρας εμφάνισης του συλλόγου, αλλά εφέτος πλαισιώνεται από επιπλέον vintage λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν: το κεντητό Τριφύλλι στο στήθος (που παραπέμπει σε δεκαετία 70΄& 80΄), ο εντυπωσιακός ρετρό γιακάς και το “ΠΑΟ” με την εμβληματική γραφή της εποχής του Γουέμπλεϊ στην πλάτη, συνθέτουν ένα αποτέλεσμα γεμάτο χαρακτήρα και ιστορία.

A timeless classic. The new Panathinaikos 25/26 Away Jersey by Adidas inspired by our heritage



