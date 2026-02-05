Συμβαίνει τώρα:
Μποτιλιάρισμα στον Σκαραμαγκά λόγω σύγκρουσης λεωφορείου με αυτοκίνητο
Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Με Τετέι, Αντίνο και Ερνάντεθ η ευρωπαϊκή λίστα του τριφυλλιού

Εκτός έμειναν οι Κοντούρης, Σισοκό και Ντέσερς
Ο Ανδρέας Τετέι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε στην UEFA την ευρωπαϊκή λίστα του για τον ενδιάμεσο γύρο του Europa League.

O Παναθηναϊκός  ανακοίνωσε τους 24 εκλεκτούς που θα έχει στη διάθεσή του ο Ράφα Μπενίτεθ στα δύο παιχνίδια για τον ενδιάμεσο γύρο του Europa League απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν.

Στη λίστα βρίσκονται τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, Σαντίνο Αντίνο, Ανδρέας Τετέι και Χάβι Ερνάντεθ, ενώ δεν συμπεριλήφθηκαν σε αυτή οι Σισοκό, Κοντούρης, Ντέσερς.

H ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού

Τερματοφύλακες: Λαφόν, Κότσαρης.

Αμυντικοί: Καλάμπρια, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Ίνγκασον, Πάλμερ – Μπράουν, Ερνάντεθ.

Μέσοι: Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Σάντσες, Τσέριν.

Επιθετικοί: Ζαρουρί, Τεττέη, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Αντίνο, Πάντοβιτς.

Μη γηγενείς: Ντραγκόβσκι, Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Ίνγκασον, Πάλμερ – Μπράουν, Τσιριβέγια, Σάντσες, Τσέριν, Ζαρουρί, Αντίνο, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Πάντοβιτς.

Λίστα Β: Κάτρης, Γείτονας, Καλοσκάμης, Λάβδας, Σκαρλατίδης, Τερζής, Βύντρα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
222
125
116
102
102
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo