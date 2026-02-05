Παναθηναϊκός: Με Τετέι, Αντίνο και Ερνάντεθ η ευρωπαϊκή λίστα του τριφυλλιού

Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε στην UEFA την ευρωπαϊκή λίστα του για τον ενδιάμεσο γύρο του Europa League.

O Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τους 24 εκλεκτούς που θα έχει στη διάθεσή του ο Ράφα Μπενίτεθ στα δύο παιχνίδια για τον ενδιάμεσο γύρο του Europa League απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν.

Στη λίστα βρίσκονται τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, Σαντίνο Αντίνο, Ανδρέας Τετέι και Χάβι Ερνάντεθ, ενώ δεν συμπεριλήφθηκαν σε αυτή οι Σισοκό, Κοντούρης, Ντέσερς.

H ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού

Τερματοφύλακες: Λαφόν, Κότσαρης.

Αμυντικοί: Καλάμπρια, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Ίνγκασον, Πάλμερ – Μπράουν, Ερνάντεθ.

Μέσοι: Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Σάντσες, Τσέριν.

Επιθετικοί: Ζαρουρί, Τεττέη, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Αντίνο, Πάντοβιτς.

Μη γηγενείς: Ντραγκόβσκι, Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Ίνγκασον, Πάλμερ – Μπράουν, Τσιριβέγια, Σάντσες, Τσέριν, Ζαρουρί, Αντίνο, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Πάντοβιτς.

Λίστα Β: Κάτρης, Γείτονας, Καλοσκάμης, Λάβδας, Σκαρλατίδης, Τερζής, Βύντρα.