Παναθηναϊκός: Με Τετέι και Πελίστρι η ενδεκάδα κόντρα στην ΑΕΚ

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Opap Arena για την 17η αγωνιστική της Super League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ προχώρησε σε αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άρη για το Κύπελλο.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός τεχνικός στη θέση του Ίνγκασον έβαλε τον Γέντβαϊ, ενώ τις θέσεις των Μπόκου, Παντελίδη και Σβιντέρσκι πήραν οι Τσέριν, Πελίστρι και Ζαρουρί.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Γέντβαϊ, Τουμπά, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τσέριν, Πελίστρι, Ζαρουρί, Τετέι.