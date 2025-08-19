Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Με τις ίδιες απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία για τη Σαμσουνσπόρ

Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του “τριφυλλιού” για τον πρώτο αγώνα στα playoffs του Europa League
Ο Τζούριτσιτς του Παναθηναϊκού (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ο Τζούριτσιτς του Παναθηναϊκού (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για το ματς με τη Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ (21.08.2025, 21:00), έχοντας τα ίδια αγωνιστικά προβλήματα.

Ο Φίλιπ Τζούριτσιτς ακολούθησε και πάλι ατομικό πρόγραμμα στον Παναθηναϊκό, με τις ελπίδες για να προλάβει το ματς του ΟΑΚΑ, να μην είναι με το μέρος του. Την ώρα, ο Τιν Γεντβάι έκανε θεραπεία για την αποκατάστασή του και θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η απουσία του από το πρώτο ματς με τη Σαμσουνσπόρ.

Ο Ρούι Βιτόρια επικεντρώθηκε στην σημερινή προπόνηση στην βελτίωση των τελειωμάτων, την ανάπτυξη του παιχνιδιού και τις στατικές φάσεις, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στις… τελευταίες πινελιές πριν το κρίσιμο παιχνίδι για τα Playoffs του Europa League.

Αθλητικά
