Παναθηναϊκός: Μεγάλα τα προβλήματα στην άμυνα για το πρώτο ματς των «16» στο Europa League

Το “τριφύλλι” μετράει από τώρα σημαντικές απουσίες
Ο Παναθηναϊκός περιμένει να μάθει ποια εκ των Μπέτις ή Μίντιλαντ θα είναι αντίπαλός του στους “16” του Europa League, αλλά την ίδια στιγμή γνωρίζει ότι στο πρώτο παιχνίδι -που θα γίνει εντός έδρας στις 12 Μαρτίου- θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες.

Οι Τάσος Μπακασέτας και Αχμέντ Τουμπά συμπλήρωσαν κίτρινες κάρτες στο ματς του Παναθηναϊκού στην έδρα της Βικτόρια Πλζεν, ενώ ο Χάβι Ερνάντεθ αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα και επίσης δεν θα είναι διαθέσιμος για τον πρώτο αγώνα της ομάδας στους “16” του Europa League.

Αυτό σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός, που πλέον αγωνίζεται συνήθως με τριάδα στην άμυνα, θα έχει μόλις δύο κλασικούς στόπερ για το πρώτο ματς, τον Ίνγκασον και τον Κάτρη, αφού ο τραυματίας Πάλμερ-Μπράουν δεν θα είναι διαθέσιμος, ενώ ο Γέντβαϊ είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Μέχρι τότε, θα έχει επανέλθει ο Κώτσιρας στη δράση.

