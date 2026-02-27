Παναθηναϊκός: Μέρος του προγράμματος ο Σισοκό, ατομικό ο Τσιριβέγια

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του για το κυριακάτικο (1/3/2026) αγώνα με τον Άρη στη Λεωφόρο, με τα νέα να είναι ευχάριστα για τον Ράφα Μπενίτεθ από την προπόνηση της Παρασκευής (27/2/2026).

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στο Κορωπί για προπόνηση μετά την πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν στους 16 του Europa League, με όσους έπαιξαν για πάνω από 45 λεπτά στην Τσεχία να ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας.

Τα νέα από την προπόνηση ήταν ευχάριστα για τον Ράφα Μπενίτεθ σχετικά με τους Μούσα Σισοκό και Πέδρο Τσιριβέγια. Ο πρώτος έβγαλε μέρος του προγράμματος και ο δεύτερος άρχισε ατομικό πρόγραμμα, με τους δύο χαφ να ανεβάζουν σταδιακά ρυθμούς ενόψει της συνέχειας.

Οι Σίριλ Ντέσερς και Γιάννης Κώτσιρας συνέχισαν το ατομικό τους, ενώ οι Μανώλης Σιώπης και Έρικ Πάλμερ-Μπράουν υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

«Απογευματινή προπόνηση περιελάμβανε το πρόγραμμα την επομένη της σπουδαίας πρόκρισης στους «16» του Europa League. Όσοι αγωνίστηκαν περισσότερο από 45 λεπτά στη ρεβάνς κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν, έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Μέρος του προγράμματος πήρε με την ομάδα ο Μούσα Σισοκό. Ο Πέδρο Τσιριβέγια ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα με τρέξιμο στο γήπεδο. Ατομικό έκαναν και οι Ντέσερς, Κώτσιρας ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Σιώπης, Πάλμερ – Μπράουν», αναφέρει η ενημέρωση της πράσινης ΠΑΕ.