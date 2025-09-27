Παναθηναϊκός: Μέσα ο Τι Τζέι Σορτς, παίζει με την Μπάγερν Μονάχου

Ο Τι Τζέι Σορτς ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε το προηγούμενο διάστημα και προπονήθηκε με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, όντας πια διαθέσιμος για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπάγερν Μονάχου.

Ο Παναθηναϊκός θα κάνει πρεμιέρα στη σεζόν, για την πρώτη αγωνιστική της Euroleague, με αντίπαλο την Μπάγερν Μονάχου στο ΟΑΚΑ και ο Τι Τζέι Σορτς θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Αποτελώντας το νέο μεγάλο μετεγγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, μετά από μία εντυπωσιακή σεζόν με την Παρί, ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να έχει κομβικό ρόλο στη φετινή ομάδα του “τριφυλλιού”.