Παναθηναϊκός – Μονακό 107-97: Νίκησε, κάλυψε τη διαφορά και φουλάρει για τα πλέι οφ της Euroleague

Ιδανικότερα δεν θα μπορούσε να κυλήσει η βραδιά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος νίκησε, χωρίς να ιδρώσει, τη Μονακό των 9 παικτών, ανέβηκε στο 20-14, κάνοντας ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα για την είσοδο στα πλέι οφ, ενώ κάλυψε και τη διαφορά της ήττας του από τους Μονεγάσκους στον πρώτο γύρο, βγάζοντας ουσιαστικά εκτός παιχνιδιού την ομάδα από το Πριγκιπάτο.

Τέταρτη σερί νίκη για τους φορμαρισμένους πράσινους και δεύτερη διαδοχική 100αρα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, η οποία επιβεβαίωσε σε ακόμα ένα παιχνίδι την αγωνιστική άνοδό της, έχοντας, πάντως, βατό έργο κόντρα στη Μονακό των 9 παικτών και του ενός σέντερ.

Κορυφαίος για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Κέντρικ Ναν με 24 πόντους και 5 ασίστ. 9 πόντους και 8 ριμπάουντ είχε ο μαχητής Ματίας Λεσόρ, 10 πόντους και 7 ασίστ ο μαέστρος Κώστας Σλούκας, ο οποίος μαζί με τον θετικότατο Σορτς (12π., 3ριμπ., 5ασ.) κάλυψαν επάξια το κενό του τραυματία Τζέριαν Γκραντ στην περιφέρεια.

Εξαιρετικός και ο Φαρίντ με 9 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 τάπες, ενώ ο Χέιζ-Ντέιβις είχε ήρεμο βράδυ με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Από πλευράς ηττημένων, ξεχώρισε ο τρομερός Οκόμπο με 24 πόντους και 13 ασίστ.

Όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα, ο Παναθηναϊκός ήταν νευρικός στο πρώτο δεκάλεπτο (15-15). Όταν, όμως, βρήκε ρυθμό στη συνέχεια, σημείωσε 37 πόντους (!) στη δεύτερη περίοδο, εκτόξευσε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα και δεν κοίταξε ποτέ πίσω του.

Χαλάρωσε, ωστόσο, στο φινάλε και λίγο έλειψε να μην καλύψει τη διαφορά των 8 πόντων που έχασε στον πρώτο γύρο στο Πριγκιπάτο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-16, 52-35, 78-62, 107-97.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 12 (3 ριμπάουντ, 5 ασίσττ, 2 κλεψίματα, 1 λάθος), Όσμαν 8 (1/4 τρίποντα), Σλούκας 10 (2/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Χέιζ-Ντέιβις12 (2/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/2βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ναν 25 (4/8 δίποντα, 5/14 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Λεσόρ 9 (8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Τολιόπουλος 5 (0/3 τρίποντα, 1 ασίστ), Φαρίντ 9 (5 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), Γκριγκόνις 6 (2/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 11 (1/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ).

ΜΟΝΑΚΟ (Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 24 (5/6 τρίποντα, 13 ασίστ), Μπλόσομγκεϊμ 14 (0/3 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ντιάλο 12 (0/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Χέιζ 4 (4 ριμπάουντ), Τάρπι 2, Μπεγαρίν 5, Νέντοβιτς 15 (3/5 τρίποντα,4 ριμπάουντ, 3 λάθη), Στράζελ 13 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη), Μίροτιτς 8 (2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 27/47 δίποντα, 13/35 τρίποντα, 14/20 βολές, 42 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 16 επιθετικά), 27 ασίστ, 6 κλεψίματα, 7 λάθη, 3 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Μονακό: 25/39 δίποντα, 11/28 τρίποντα, 14/17 βολές, 34 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 6 επιθετικά), 28 ασίστ, 6 κλεψίματα, 10 λάθη, 1 μπλοκ.