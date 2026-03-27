Παναθηναϊκός – Μονακό 107-97 τελικό: Τέταρτη σερί νίκη για τους πράσινους στην Euroleague

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μονακό στο Telekom Center για την 34η αγωνιστική της Euroleague. Στο 20-14 ανέβηκαν οι πράσινοι, στο 19-15 υποχώρησαν οι Μονεγάσκοι
Πήραν και τη διαφορά οι πράσινοι
Αστόχησε ο Νέντοβιτς στην τελευταία επίθεση
Δεν κύλησε ο χρόνος και η Μονακό θα έχει 1 δευτερόλεπτο, μπας και ρίξει τη διαφορά κάτω από τους 8 πόντους
Ωστόσο, η δεύτερη βολή δεν πρέπει να βρήκε καν στεφάνι
Ο Σορτς έχασε επίτηδες δύο βολές για να τελειώσει το ματς
107-97 με κάρφωμα του Ντιαλό
107-95 με 1/2 βολές του Σορτς
106-95 με 2/2 βολές του Στράζελ
106-93 με τρίποντο του Χέιζ Ντέιβις
103-93
103-91 από τον Όσμαν, 25 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε
101-91 από τον Οκόμπο
101-88 με 1/2 βολές του Ναν
Αντιαθλητικό φάουλ του Οκόμπο στον Ναν
100-88 από τον Μπλόσονγκεϊμ
100-86 από τον Σορτς
98-86 με κάρφωμα του Ντιαλό
98-84 με τρίποντο του Χέιζ Ντέιβις
95-84 από τον Σορτς
93-84 με καλάθι και φάουλ του Οκόμπο πάνω στον Γκριγκόνις
93-81 με 2/2 βολές του Χέιζ Ντέιβις
91-81 από τον Οκόμπο
91-79 από τον Χέιζ
91-77 με 2/2 βολές του Νέντοβιτς
91-75 με τρίποντο του Όσμαν
88-75 με 2/2 βολές του Στράζελ
88-73 από τον Ναν
86-73 από τον Ντιαλό
86-71 από τον Χουάντσο
84-71 με καλάθι και φάουλ του Μπεγκάριν
84-68 με τρίποντο του Ναν
81-68 με τρίποντο του Νέντοβιτς
81-65 με καλάθι και φάουλ του Ναν
78-65 με τρίποντο του Μίροτιτς
78-62 με 2/2 βολές του Φαρίντ
76-62 με τρίποντο του Οκόμπο
76-59 από τον Νέντοβιτς
76-57 από τον Χουάντσο
74-57 από τον Μπεγκαρίν
74-55 με τρίποντο του Σλούκα
71-55 με τρίποντο του Στράζελ
71-52 με 2/2 βολές του Σλούκα
69-52 με τρίποντο του Σλούκα
66-52 με 1/2 βολές του Μπλόσονγκεϊμ
66-51 με τρίποντο του Ναν
63-51 από τον Ντιαλό
63-49 με τρίποντο του Ναν
60-49 με τρίποντο του Οκόμπο
60-46 βάζει και τη βολή ο Γάλλος σέντερ
59-46 με καλάθι και φάουλ του Λεσόρ!
57-46 από τον Οκόμπο
57-44 απαντάει ο Χέιζ Ντέιβις
55-44 με 2/2 βολές του Ντιαλό
55-42 με καλάθι και φάουλ του Μπλόσονγκεϊμ. Χάνει τη βολή ο Αμερικανός
55-40 με 1/2 βολές του Όσμαν
54-40 μειώνει ο Στράζελ
54-38 με τρομερό κάρφωμα του Λεσόρ
52-38 με τρίποντο του Οκόμπο
Οι πράσινοι έβαλαν 37 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο, ισοπεδώνοντας τους Μονεγάσκους
52-35 από τον Σορτς
50-35 μειώνει ο Ντιαλό
50-33 από τον Ναν στον αιφνιδιασμό
48-33 με τρομερό κάρφωμα του Λεσόρ
46-33 με νέο τρίποντο του Γκριγκόνις
43-33 μειώνει η Μονακό
43-31 με τρίποντο του Ναν
40-31 με 1/2 βολές του Μπλόσονγκεϊμ
40-30 με καλάθι και φάουλ του Σλούκα. Χάνει τη βολή ο Έλληνα γκαρντ
38-30 με φοβερό κάρφωμα του Χουάντσο
36-30 μειώνει ο Τάρπεϊ
36-28 με τρίποντο του Ναν
33-28 με τρίποντο του Γκριγκόνις
30-28 με 2/2 βολές του Νέντοβιτς
30-26 με καλάθι και φάουλ του Φαρίντ
27-26 από τον Μπλοσονγκέιμ
27-24 με τρίποντο του Χουάντσο
24-24 με τρίποντο του Μίροτιτς
24-21 από τον Φαρίντ
22-21 από τον Οκόμπο
22-19 από τον Φαρίντ
20-19 μπροστά ο Παναθηναϊκός με 5 σερί πόντους
Απίθανο ζογκλερικό καλάθι και φάουλ από τον Τολίοπουλο πάνω στον Μίροτιτς
17-19 με τρίποντο του Νέντοβιτς
17-16 από τον Τολιόπουλο
Πολύ νευρικό ξεκίνημα από τους πράσινους που τα έσπασαν σε δίποντα και τρίποντα
15-16 από τον Μίροτιτς
15-14 από τον Χουάντσο
13-14 μπροστά και πάλι η Μονακό
13-12 από τον Οσμάν
11-12 με τρίποντο του Οκόμπο
11-9 με κάρφωμα του Μπλόσονγκεϊμ
11-7 από τον Σορτς
9-7 από τον Στράζελ
9-5 από τον Χέιζ-Ντέιβις
7-5 με τρίποντο του Νέντοβιτς
7-2 από τον Ναν
5-2 από τον Λεσόρ
Οι πράσινοι τα έχουν σπάσει, ενώ οι Μονεγάσκοι δεν σταματούν να κάνουν λάθη
3-2 με κάρφωμα του Χέιζ
3-0 μπροστά οι πράσινοι
2-0 από κλέψιμο και καλάθι του Σορτς στον αιφνιδιασμό. Κερδίσει και φάουλ ο Αμερικανός γκαρντ
Σορτς, Ναν, Οσμάν, Χέις-Ντέιβις και Λεσόρ η πεντάδα του Παναθηναϊκού
Στραζέλ, Νέντοβιτς, Ντιαλό, Μπλόσονγκεϊμ και Χέιζ η πεντάδα της Μονακό
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων
Μπελόσεβιτς, Πέρεθ, Κονσταντίνοβς οι τρεις ρέφερι του αγώνα
Οκόμπο, Μπλόσομγκεϊμ, Ντιάλο, Χέιζ, Τάρπι, Μπεγαρίν, Νέντοβιτς, Στράζελ, Μίροτιτς οι 9 παίκτες της Μονακό
Παίζει ο Μίροτιτς, έμεινε εκτός ο Τάις
Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου
Αμφότερες παλεύουν για την είσοδο στα πλέι οφ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μονακό στο Τelekom Center για την 34η αγωνιστική της Euroleague