Παναθηναϊκός – Μονακό 107-97 τελικό: Τέταρτη σερί νίκη για τους πράσινους στην Euroleague

Την τέταρτη σερί νίκη τους στην Euroleague πανηγύρισαν οι πράσινοι
Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μονακό στο Telekom Center για την 34η αγωνιστική της Euroleague. Στο 20-14 ανέβηκαν οι πράσινοι, στο 19-15 υποχώρησαν οι Μονεγάσκοι

23:06 | 27.03.2026
Τέλος αγώνα: Παναθηναϊκός - Μονακό 107-97

Πήραν και τη διαφορά οι πράσινοι

23:04 | 27.03.2026

Αστόχησε ο Νέντοβιτς στην τελευταία επίθεση

23:03 | 27.03.2026

Δεν κύλησε ο χρόνος και η Μονακό θα έχει 1 δευτερόλεπτο, μπας και ρίξει τη διαφορά κάτω από τους 8 πόντους

23:02 | 27.03.2026

Ωστόσο, η δεύτερη βολή δεν πρέπει να βρήκε καν στεφάνι

23:01 | 27.03.2026

Ο Σορτς έχασε επίτηδες δύο βολές για να τελειώσει το ματς

23:01 | 27.03.2026

107-97 με κάρφωμα του Ντιαλό

23:00 | 27.03.2026

107-95 με 1/2 βολές του Σορτς

23:00 | 27.03.2026

106-95 με 2/2 βολές του Στράζελ

22:58 | 27.03.2026

106-93 με τρίποντο του Χέιζ Ντέιβις

22:56 | 27.03.2026

103-93

22:56 | 27.03.2026

103-91 από τον Όσμαν, 25 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε

22:55 | 27.03.2026

101-91 από τον Οκόμπο

22:55 | 27.03.2026

101-88 με 1/2 βολές του Ναν

22:54 | 27.03.2026

Αντιαθλητικό φάουλ του Οκόμπο στον Ναν

22:53 | 27.03.2026

100-88 από τον Μπλόσονγκεϊμ

22:53 | 27.03.2026

100-86 από τον Σορτς

22:53 | 27.03.2026

98-86 με κάρφωμα του Ντιαλό

22:52 | 27.03.2026

98-84 με τρίποντο του Χέιζ Ντέιβις

22:52 | 27.03.2026

95-84 από τον Σορτς

22:52 | 27.03.2026
Τρία λεπτά ακόμα, η διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα
22:51 | 27.03.2026

93-84 με καλάθι και φάουλ του Οκόμπο πάνω στον Γκριγκόνις

22:49 | 27.03.2026

93-81 με 2/2 βολές του Χέιζ Ντέιβις

22:47 | 27.03.2026

91-81 από τον Οκόμπο

22:47 | 27.03.2026
Οι πράσινοι πρέπει να καλύψουν και τη διαφορά της ήττας τους (8 πόντοι) στον πρώτο γύρο
22:46 | 27.03.2026
4:21 για το τέλος, ο Εργκίν Αταμάν καλεί εκνευρισμένος τάιμ άουτ
22:46 | 27.03.2026

91-79 από τον Χέιζ

22:45 | 27.03.2026

91-77 με 2/2 βολές του Νέντοβιτς

22:42 | 27.03.2026

91-75 με τρίποντο του Όσμαν

22:40 | 27.03.2026

88-75 με 2/2 βολές του Στράζελ

22:39 | 27.03.2026
Τάιμ άουτ για τη Μονακό, 6:40 για το τέλος
22:39 | 27.03.2026

88-73 από τον Ναν

22:39 | 27.03.2026

86-73 από τον Ντιαλό

22:38 | 27.03.2026

86-71 από τον Χουάντσο

22:37 | 27.03.2026

84-71 με καλάθι και φάουλ του Μπεγκάριν

22:36 | 27.03.2026

84-68 με τρίποντο του Ναν

22:36 | 27.03.2026

81-68 με τρίποντο του Νέντοβιτς

22:35 | 27.03.2026

81-65 με καλάθι και φάουλ του Ναν

22:34 | 27.03.2026

78-65 με τρίποντο του Μίροτιτς

22:34 | 27.03.2026
Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο
22:32 | 27.03.2026
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Παναθηναϊκός - Μονακό 78-62
22:30 | 27.03.2026

78-62 με 2/2 βολές του Φαρίντ

22:30 | 27.03.2026

76-62 με τρίποντο του Οκόμπο

22:29 | 27.03.2026

76-59 από τον Νέντοβιτς

22:29 | 27.03.2026

76-57 από τον Χουάντσο

22:29 | 27.03.2026

74-57 από τον Μπεγκαρίν

22:28 | 27.03.2026

74-55 με τρίποντο του Σλούκα

22:28 | 27.03.2026

71-55 με τρίποντο του Στράζελ

22:26 | 27.03.2026

71-52 με 2/2 βολές του Σλούκα

22:26 | 27.03.2026

69-52 με τρίποντο του Σλούκα

22:25 | 27.03.2026

66-52 με 1/2 βολές του Μπλόσονγκεϊμ

22:25 | 27.03.2026

66-51 με τρίποντο του Ναν

22:22 | 27.03.2026
Τέσσερα λεπτά ακόμα για το φινάλε της τρίτης περιόδου
22:22 | 27.03.2026

63-51 από τον Ντιαλό

22:21 | 27.03.2026

63-49 με τρίποντο του Ναν

22:20 | 27.03.2026

60-49 με τρίποντο του Οκόμπο

22:20 | 27.03.2026

60-46 βάζει και τη βολή ο Γάλλος σέντερ

22:19 | 27.03.2026
Τέταρτο φάουλ για τον Χέιζ. Είναι ο μοναδικός σέντερ της Μονακό

59-46 με καλάθι και φάουλ του Λεσόρ!

22:19 | 27.03.2026

57-46 από τον Οκόμπο

22:19 | 27.03.2026

57-44 απαντάει ο Χέιζ Ντέιβις

22:17 | 27.03.2026

55-44 με 2/2 βολές του Ντιαλό

22:15 | 27.03.2026

55-42 με καλάθι και φάουλ του Μπλόσονγκεϊμ. Χάνει τη βολή ο Αμερικανός

22:14 | 27.03.2026

55-40 με 1/2 βολές του Όσμαν

22:13 | 27.03.2026

54-40 μειώνει ο Στράζελ

22:11 | 27.03.2026

54-38 με τρομερό κάρφωμα του Λεσόρ

22:11 | 27.03.2026

52-38 με τρίποντο του Οκόμπο

22:11 | 27.03.2026
Ξεκίνησε η τρίτη περίοδος
21:55 | 27.03.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Παναθηναϊκός - Μονακό 52-35

Οι πράσινοι έβαλαν 37 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο, ισοπεδώνοντας τους Μονεγάσκους

21:53 | 27.03.2026

52-35 από τον Σορτς

21:52 | 27.03.2026

50-35 μειώνει ο Ντιαλό

21:52 | 27.03.2026

50-33 από τον Ναν στον αιφνιδιασμό

21:50 | 27.03.2026

48-33 με τρομερό κάρφωμα του Λεσόρ

21:49 | 27.03.2026

46-33 με νέο τρίποντο του Γκριγκόνις

21:48 | 27.03.2026

43-33 μειώνει η Μονακό

21:48 | 27.03.2026

43-31 με τρίποντο του Ναν

21:47 | 27.03.2026

40-31 με 1/2 βολές του Μπλόσονγκεϊμ

21:45 | 27.03.2026
Διψήφια διαφορά για πρώτη φορά για τους πράσινους

40-30 με καλάθι και φάουλ του Σλούκα. Χάνει τη βολή ο Έλληνα γκαρντ

21:45 | 27.03.2026

38-30 με φοβερό κάρφωμα του Χουάντσο

21:43 | 27.03.2026

36-30 μειώνει ο Τάρπεϊ

21:43 | 27.03.2026
Στο +8 ο Παναθηναϊκός και τάιμ άουτ στο 15'
21:42 | 27.03.2026

36-28 με τρίποντο του Ναν

21:42 | 27.03.2026

33-28 με τρίποντο του Γκριγκόνις

21:41 | 27.03.2026

30-28 με 2/2 βολές του Νέντοβιτς

21:41 | 27.03.2026
Ο πολύπειρος Αμερικανός σέντερ είναι ο καλύτερος παίκτης του τριφυλλιού
21:40 | 27.03.2026

30-26 με καλάθι και φάουλ του Φαρίντ

21:40 | 27.03.2026

27-26 από τον Μπλοσονγκέιμ

21:38 | 27.03.2026

27-24 με τρίποντο του Χουάντσο

21:38 | 27.03.2026

24-24 με τρίποντο του Μίροτιτς

21:37 | 27.03.2026

24-21 από τον Φαρίντ

21:37 | 27.03.2026

22-21 από τον Οκόμπο

21:36 | 27.03.2026

22-19 από τον Φαρίντ

21:36 | 27.03.2026

20-19 μπροστά ο Παναθηναϊκός με 5 σερί πόντους

21:35 | 27.03.2026

Απίθανο ζογκλερικό καλάθι και φάουλ από τον Τολίοπουλο πάνω στον Μίροτιτς

21:35 | 27.03.2026

17-19 με τρίποντο του Νέντοβιτς

21:35 | 27.03.2026

17-16 από τον Τολιόπουλο

21:35 | 27.03.2026
Στο παρκέ ο Γκριγκόνις
21:34 | 27.03.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
21:32 | 27.03.2026
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Παναθηναϊκός - Μονακό 15-16

Πολύ νευρικό ξεκίνημα από τους πράσινους που τα έσπασαν σε δίποντα και τρίποντα

21:31 | 27.03.2026

15-16 από τον Μίροτιτς

21:30 | 27.03.2026

15-14 από τον Χουάντσο

21:30 | 27.03.2026
Στο παρκέ ο Τολιόπουλος
21:29 | 27.03.2026

13-14 μπροστά και πάλι η Μονακό

21:28 | 27.03.2026

13-12 από τον Οσμάν

21:27 | 27.03.2026

11-12 με τρίποντο του Οκόμπο

21:25 | 27.03.2026

11-9 με κάρφωμα του Μπλόσονγκεϊμ

21:24 | 27.03.2026

11-7 από τον Σορτς

21:24 | 27.03.2026

9-7 από τον Στράζελ

21:24 | 27.03.2026

9-5 από τον Χέιζ-Ντέιβις

21:23 | 27.03.2026

7-5 με τρίποντο του Νέντοβιτς

21:22 | 27.03.2026

7-2 από τον Ναν

21:22 | 27.03.2026

5-2 από τον Λεσόρ

21:22 | 27.03.2026

Οι πράσινοι τα έχουν σπάσει, ενώ οι Μονεγάσκοι δεν σταματούν να κάνουν λάθη

21:20 | 27.03.2026
Πολύ νευρικό ξεκίνημα για τις δύο ομάδες
21:17 | 27.03.2026

3-2 με κάρφωμα του Χέιζ

21:17 | 27.03.2026

3-0 μπροστά οι πράσινοι

21:16 | 27.03.2026

2-0 από κλέψιμο και καλάθι του Σορτς στον αιφνιδιασμό. Κερδίσει και φάουλ ο Αμερικανός γκαρντ

21:16 | 27.03.2026
Τζάμπολ στην αναμέτρηση
21:14 | 27.03.2026

Σορτς, Ναν, Οσμάν, Χέις-Ντέιβις και Λεσόρ η πεντάδα του Παναθηναϊκού

21:09 | 27.03.2026

Στραζέλ, Νέντοβιτς, Ντιαλό, Μπλόσονγκεϊμ και Χέιζ η πεντάδα της Μονακό

21:04 | 27.03.2026

Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων

21:04 | 27.03.2026

Μπελόσεβιτς, Πέρεθ, Κονσταντίνοβς οι τρεις ρέφερι του αγώνα


 
 

21:04 | 27.03.2026

Οκόμπο, Μπλόσομγκεϊμ, Ντιάλο, Χέιζ, Τάρπι, Μπεγαρίν, Νέντοβιτς, Στράζελ, Μίροτιτς οι 9 παίκτες της Μονακό

21:04 | 27.03.2026
Με 9 παίκτες κατεβαίνει η Μονακό στο παιχνίδι

Παίζει ο Μίροτιτς, έμεινε εκτός ο Τάις

21:03 | 27.03.2026
Εκτός είναι οι τραυματίες Γκραντ και Ρογκαβόπουλος
21:02 | 27.03.2026
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου  
 

21:01 | 27.03.2026
Στο 19-14 το ρεκόρ και των δύο ομάδων

Αμφότερες παλεύουν για την είσοδο στα πλέι οφ

21:00 | 27.03.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μονακό στο Τelekom Center για την 34η αγωνιστική της Euroleague

