Παναθηναϊκός – Μονακό ανάλυση: Ο ρόλος του πάγκου και «καυτός» Κέντρικ Ναν

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 107-97 της Μονακό στην 34η αγωνιστική της Euroleague και πήρε την τέταρτη σερί νίκη του στη διοργάνωση, η οποία τον φέρνει ακόμη και σε θέση να διεκδικήσει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα αποτελέσματα της βραδιάς, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε μία νίκη μακριά από την 4άδα και με τη νίκη επί της Μονακό είναι ακόμη πιο κοντά στην 6άδα και την αποφυγή του πλέι ιν στη Euroleague.

Για να συμβεί αυτό, χρειάστηκε μία ακόμη “ραψωδία” του Κέντρικ Ναν, αλλά και η σημαντική βοήθεια από τον πάγκο, αφού μετά από καιρό, ο Τι Τζέι Σορτς, ο Κένεθ Φαρίντ και ο Μάριους Γκριγκόνις προσέφεραν αρκετά στην ομάδα τους.

Ασταμάτητος ο Κέντρικ Ναν

Μετά τη νίκη επί της Μονακό, ο Κέντρικ Ναν δήλωσε ότι είναι σε “MVP Mode” και αυτό επιβεβαιώνεται και στο παρκέ, αφού ο Αμερικανός γκαρντ έχει πετύχει πάνω από 20 πόντους και στις 4 νίκες της ομάδας του στα τέσσερα τελευταία ματς.

Ο ηγέτης των “πρασίνων” είχε 22 πόντους κόντρα στη Ζαλγκίρις Κάουνας, 20 πόντους κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, 21 πόντους κόντρα στη Dubai BC και πρόσθεσε 25 πόντους κόντρα στη Μονακό, οδηγώντας την ομάδα του σε ένα εντυπωσιακό 4/4 στη Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός έδειξε όμως και με αντίπαλο τη Μονακό, ότι χρειάζεται τον… δαιμονισμένο Κέντρικ Ναν για συνεχίσει το νικηφόρο σερί της και ελπίζει ότι ο Αμερικανός γκαρντ θα συνεχίσει με το… πόδι στο γκάζι, μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Ο καθοριστικός Σορτς και η… έκπληξη από τον Γκριγκόνις

Πέραν του εκπληκτικού Ναν πάντως, ο Παναθηναϊκός είχε κόντρα στη Μονακό και πολύ βοήθεια από τον πάγκο του. Η second unit των “πρασίνων” ήταν μετά από καιρό αντάξια του… βάθους στο ρόστερ του, με τους Σορτς, Σλούκα, Φαρίντ και Γκριγκόνις να είναι παράγοντες του αγώνα.

Ο Τι Τζέι Σορτς κλήθηκε να καλύψει το κενό του τραυματία Τζέριαν Γκραντ και αυτή τη φορά φώναξε “παρών”. Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο… δεύτερος καλύτερος του αγώνα πίσω από τον Κέντρικ Ναν, αφού “μέτρησε” 12 πόντους, με 5 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Εξαιρετικός ήταν όμως και ο Μάριους Γκριγκόνις, που ήρθε από την άκρη του πάγκου και έκανε το καλύτερο φετινό του ματς. Έχοντας ταλαιπωρηθεί πολύ από τραυματισμούς, ο Λιθουανός γκαρντ έχει χάσει τη θέση του στην ομάδα, αλλά κόντρα στη Μονακό έπαιξε 17 λεπτά και είχε το μεγαλύτερο +/- από όλους του παίκτες του “τριφυλλιού” (+21).

Ο Εργκίν Αταμάν πήρε έτσι ένα… μήνυμα από τους παίκτες του ότι υπάρχουν ματς που μπορούν να βοηθήσουν όλοι και πλέον πρέπει να το εκμεταλλευτεί για να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό ακόμη πιο ψηλά στην κατάταξη της Euroleague.