Βαθμολογία Euroleague: Μία νίκη μακριά από την τετράδα ο Παναθηναϊκός

Η 34η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε με ιδανικό τρόπο για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, μετά τις αναπάντεχες ήττες των Βαλένθια και Χάποελ Τελ Αβίβ.
Η Παρτιζάν νίκησε τη Βαλένθια στη δεύτερη παράταση στο Βελιγράδι, η Μπασκόνια επιβλήθηκε εντός έδρας της Χάποελ Τελ Αβίβ και έτσι ο Ολυμπιακός εδραιώθηκε στην πρώτη τετράδα, ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον μόλις μία νίκη μακριά απ’ αυτή, μετά τη νίκη του επί της Μονακό.
Τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής
Παρί – Ολυμπιακός 87-104
Μπάγερν Μονάχου – Βιλερμπάν 93-83
Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια 103-87
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC 104-100 (παράταση)
Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντολού Εφές 82-71
Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας 82-92
Παναθηναϊκός – Μονακό 107-97
Παρτίζαν – Βαλένθια 110-104
Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 92-88
Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 118-109
Η κατάταξη της Euroleague
Φενέρμπαχτσε 23-11
Ολυμπιακός 22-12
Ρεάλ Μαδρίτης 22-12
Βαλένθια 21-13
Χάποελ Τελ Αβίβ 20-13
Ζάλγκιρις Κάουνας 20-14
Παναθηναϊκός 20-14
Μπαρτσελόνα 20-14
Ερυθρός Αστέρα 19-15
Μονακό 19-15
Μακάμπι Τελ Αβίβ 17-16
Dubai Basketball 17-17
Αρμάνι Μιλάνο 17-17
Παρτίζαν 14-20
Μπάγερν Μονάχου 14-20
Βίρτους Μπολόνια 13-20
Παρί 12-21
Μπασκόνια 10-24
Αναντολού Εφές 10-24
Βιλερμπάν 8-26
*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15) και το Βίρτους – Παρί (31/03, 21:45) για την 33η αγωνιστική.
Το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής
Μπάγερν Μονάχου – Φενέρμπαχτσε 1/4 στις 20:00
Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπαρτσελόνα 2/4 στις 20:00
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός 2/4 στις 20:00
Dubai BC – Μονακό 2/4 στις 21:00
Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν 2/4 στις 21:00
Παρί – Αρμάνι Μιλάνο 2/4 στις 21:45
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές 2/4 στις 22:00
Βιλερμπάν – Ολυμπιακός 3/4 στις 21:00
Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια 3/4 στις 21:30
Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης 3/4 στις 21:30
Το πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής
Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 7/4 στις 19:00
Ζάλγκιρις Κάουνας – Dubai BC 7/4 στις 20:00
Ερυθρός Αστέρας – Παρί 7/4 στις 21:00
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 7/4 στις 21:15
Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου 7/4 στις 21:30
Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο 7/4 στις 21:30
Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 7/4 στις 21:30
Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 7/4 στις 22:00
Μονακό – Βιλερμπάν 8/4 στις 20:30
Αναντολού Εφές – Παρτίζαν 8/4 στις 20:30
Το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 9/4 στις 19:30
Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 9/4 στις 20:45
Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου 9/4 στις 21:30
Βαλένθια – Παναθηναϊκός 9/4 στις 21:45
Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 9/4 στις 22:00
Μονακό – Μπαρτσελόνα 10/4 στις 20:30
Dubai BC – Αναντολού Εφές 10/4 στις 21:00
Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια 10/4 στις 21:30
Παρτίζαν – Ζάλγκιρις Κάουνας 10/4 στις 21:30
Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 10/4 στις 21:45
Το πρόγραμμα της 38ης αγωνιστικής
Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 16/4 στις 21:00
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 16/4 στις 21:05
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 16/4 στις 21:15
Παρτίζαν – Μπασκόνια 16/4 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 16/4 στις 21:45
Dubai BC – Βαλένθια 17/4 στις 19:00
Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί 17/4 στις 20:00
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/4 στις 20:30
Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 17/4 στις 21:15
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30