Βαθμολογία Euroleague: Μία νίκη μακριά από την τετράδα ο Παναθηναϊκός

Η 34η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε με ιδανικό τρόπο για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, μετά τις αναπάντεχες ήττες των Βαλένθια και Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η Παρτιζάν νίκησε τη Βαλένθια στη δεύτερη παράταση στο Βελιγράδι, η Μπασκόνια επιβλήθηκε εντός έδρας της Χάποελ Τελ Αβίβ και έτσι ο Ολυμπιακός εδραιώθηκε στην πρώτη τετράδα, ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον μόλις μία νίκη μακριά απ’ αυτή, μετά τη νίκη του επί της Μονακό.

Τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής

Παρί – Ολυμπιακός 87-104

Μπάγερν Μονάχου – Βιλερμπάν 93-83

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια 103-87

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC 104-100 (παράταση)

Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντολού Εφές 82-71

Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας 82-92

Παναθηναϊκός – Μονακό 107-97

Παρτίζαν – Βαλένθια 110-104

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 92-88

Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 118-109

Η κατάταξη της Euroleague

Φενέρμπαχτσε 23-11

Ολυμπιακός 22-12

Ρεάλ Μαδρίτης 22-12

Βαλένθια 21-13

Χάποελ Τελ Αβίβ 20-13

Ζάλγκιρις Κάουνας 20-14

Παναθηναϊκός 20-14

Μπαρτσελόνα 20-14

Ερυθρός Αστέρα 19-15

Μονακό 19-15

Μακάμπι Τελ Αβίβ 17-16

Dubai Basketball 17-17

Αρμάνι Μιλάνο 17-17

Παρτίζαν 14-20

Μπάγερν Μονάχου 14-20

Βίρτους Μπολόνια 13-20

Παρί 12-21

Μπασκόνια 10-24

Αναντολού Εφές 10-24

Βιλερμπάν 8-26

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15) και το Βίρτους – Παρί (31/03, 21:45) για την 33η αγωνιστική.

Το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής

Μπάγερν Μονάχου – Φενέρμπαχτσε 1/4 στις 20:00

Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπαρτσελόνα 2/4 στις 20:00

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός 2/4 στις 20:00

Dubai BC – Μονακό 2/4 στις 21:00

Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν 2/4 στις 21:00

Παρί – Αρμάνι Μιλάνο 2/4 στις 21:45

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές 2/4 στις 22:00

Βιλερμπάν – Ολυμπιακός 3/4 στις 21:00

Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια 3/4 στις 21:30

Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης 3/4 στις 21:30

Το πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής

Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 7/4 στις 19:00

Ζάλγκιρις Κάουνας – Dubai BC 7/4 στις 20:00

Ερυθρός Αστέρας – Παρί 7/4 στις 21:00

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 7/4 στις 21:15

Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου 7/4 στις 21:30

Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο 7/4 στις 21:30

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 7/4 στις 21:30

Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 7/4 στις 22:00

Μονακό – Βιλερμπάν 8/4 στις 20:30

Αναντολού Εφές – Παρτίζαν 8/4 στις 20:30

Το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 9/4 στις 19:30

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 9/4 στις 20:45

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου 9/4 στις 21:30

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 9/4 στις 21:45

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 9/4 στις 22:00

Μονακό – Μπαρτσελόνα 10/4 στις 20:30

Dubai BC – Αναντολού Εφές 10/4 στις 21:00

Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια 10/4 στις 21:30

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις Κάουνας 10/4 στις 21:30

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 10/4 στις 21:45

Το πρόγραμμα της 38ης αγωνιστικής

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 16/4 στις 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 16/4 στις 21:05

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 16/4 στις 21:15

Παρτίζαν – Μπασκόνια 16/4 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 16/4 στις 21:45

Dubai BC – Βαλένθια 17/4 στις 19:00

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί 17/4 στις 20:00

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/4 στις 20:30

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 17/4 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30