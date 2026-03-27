Παναθηναϊκός – Μονακό: Δωδεκάδα χωρίς Γκραντ και Ρογκαβόπουλο

Γνωστή έγινε η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για το εντός έδρας παιχνίδι με τη Μονακό για την 34η αγωνιστική της Euroleague.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Τζέριαν Γκραντ και Νίκο Ρογκαβόπουλο, με τον Αμερικανό γκαρντ να χάνει το πρώτο του φετινό παιχνίδι στην Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίθετα, στην πράσινη δωδεκάδα επιστρέφουν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης που έμειναν εκτός στο τελευταίο παιχνίδι με την Dubai BC.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.