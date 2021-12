Ο Παναθηναϊκός “πάλεψε” το παιχνίδι κόντρα στην πρωτοπόρο της Euroleague και βρέθηκε να προηγείται ακόμη και με 13 πόντους, αλλά η Μπαρτσελόνα αντέδρασε στο τέλος και με την ποιότητά της άντεξε ακόμη και στην αντεπίθεση των τελευταίων λεπτών για να πάρει τη νίκη με 85-82 στη 16η αγωνιστική.

Οι Καταλανοί “χτύπησαν” την ομάδα του Πρίφτη στο ριμπάουντ από το τρίτο δεκάλεπτο και μετά και με συνεχόμενα επιθετικά βρήκαν δεύτερες και τρίτες επιθέσεις για να φέρουν… τούμπα το ματς. Πήγε χαμένη έτσι η καλή άμυνα του Τριφυλλιού, αλλά και το καλό ματς του Σαντ Ρος (13 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα) και των Παπαπέτρου (16 πόντους) και Παπαγιάννη (11 πόντους, 8 ριμπάουντ) κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Το ματς έγινε “θρίλερ” πάντως στο τέλος, μετά από κλεψίματα και μεγάλα τρίποντα του Νέντοβιτς, αλλά παρά τους 18 πόντους του Σέρβου, η μοίρα του αγώνα δεν άλλαξε, με τον ίδιο να αστοχεί σε τρίποντο ισοφάρισης σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου.

Δείτε εδώ το LIVE του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε έτσι την 12η ήττα του σε 16 αγώνες, την ώρα που η Μπαρτσελόνα προελαύνει στην Ευρώπη με το ρεκόρ της να “ανεβαίνει” πια στο 14-2.

Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε εξαιρετικά το ματς, με τον Λαπροβίτολα να γράφει το 6-0 με 2/2 τρίποντα και τους συμπαίκτες του να συνεχίζουν στον ίδιο ρυθμό, αυξάνοντας το προβάδισμα της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σε 10-2 και 18-10. Οι “πράσινοι” αντέδρασαν όμως με καλή άμυνα και η είσοδος του Νέντοβιτς στο παρκέ έφερε επιθετικό “ξέσπασμα” για να έρθει το 26-26 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε και στη δεύτερη περίοδο να βρίσκει λύσεις στην επίθεση, με τους Παπαπέτρου και Παπαγιάννη να είναι σε καλή βραδιά, αλλά ήταν η άμυνά τους που έκανε τη διαφορά, αφού σε 8 λεπτά δέχθηκε μόνο 9 πόντους, “εκτοξεύοντας” τη διαφορά και σε διψήφιο αριθμό (48-35), πριν τη “μαζέψουν” οι Καταλανοί στο 49-41 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος όμως, η ομάδα του Πρίφτη “κόλλησε” στην επίθεση και η Μπαρτσελόνα άρχισε να βρίσκει σκορ ξανά με τον Λαπροβίτολα, αλλά και τον Μίροτιτς, για να “τρέξει” ένα σερί 14-5 και να πάρει ξανά το προβάδισμα. Οι φιλοξενούμενοι “χτύπησαν” στο ριμπάουντ τους “πράσινους” και φθάνοντας τα 12 επιθετικά προηγήθηκαν 66-60, πριν το 68-64 στο 30′.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός βελτίωσε την άμυνά του και τα ριμπάουντ, αλλά σούταρε με 0/9 τρίποντα λίγο πριν την τελική ευθεία, την ώρα που ο Νίκολα Μίροτιτς έβγαλε την ποιότητά του και έφθασε τους 20 πόντους. Στο τελευταίο δίλεπτο πάντως, ο Νεμάνια Νέντοβιτς έβαλε “φωτιά” στο ματς, με δύο δικά του κλεψίματα και κάποια απίθανα τρίποντα, αλλά παρότι ο ίδιος έφθασε τους 18 πόντους, δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα, αστοχώντας στο τελευταίο σουτ από το κέντρο του γηπέδου και ενώ είχε βάλει ένα αντίστοιχο, λίγα δευτερόλεπτα πριν.

Nedovic, as usual, was in the zone when the game was almost over. His crazy shots (and a curcial missed FT by White) weren’t enough.#Barça won the game using Mirotic in low-post as 3 just in the 4th (in D one of the worst game of his career).Kuric clutch pic.twitter.com/0KDpoMNAV9