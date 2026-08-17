Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός τα βρήκε με τον Αρμάντο Γκονζάλες – Απομένει το «ναι» της Τσίβας

Οι Πειραιώτες έκαναν το πρώτο βήμα για την απόκτηση του Μεξικανού στράικερ
Ο Αρμάντο Γκονζάλες
Ο Αρμάντο Γκονζάλες με τη φανέλα της Τσίβας/ EPA
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με τον Αρμάντο Γκονζάλες και για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή απομένει η Τσίβας Γουαδαλαχάρα να δεχτεί την πρόταση που έχει στα χέρια της.

Ο 23χρονος επιθετικός συμφώνησε να λαμβάνει 1.700.000 ευρώ ετησίως από τον Ολυμπιακό και να φορά το νούμερο 34, το οποίο είναι το νούμερο που τον συντροφεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Για να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού, όμως δεν αρκεί μόνο αυτό, καθώς θα πρέπει η ομάδα του να αποδεχτεί την πρόταση των ερυθρολεύκων.

Η απάντηση της Τσίβας Γουαδαλαχάρα δεν θα αργήσει. Το πιθανό είναι μέχρι αύριο (18/08/26) να έχει γίνει γνωστό αν ο παίκτης θα μετακομίσει στη χώρα μας, με τις πιθανότητες να είναι υπέρ του Ολυμπιακού, μιας και έχει τον ποδοσφαιριστή στο πλευρό του.

Την ίδια ώρα οι ερυθρόλευκοι κινούνται δυναμικά για την απόκτηση του Κριστιάν Κάσερες της Τουλούζ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
195
123
100
96
73
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo