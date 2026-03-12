Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Μπέτις: Ο Σφιντέρσκι κέρδισε πέναλτι στο ΟΑΚΑ και ο Ταμπόρδα έδωσε μεγάλη νίκη στο «τριφύλλι»

Έξαλλοι πανηγυρισμοί στο ΟΑΚΑ με το γκολ του Αργεντινού μεσοεπιθετικού
Ο Ταμπόρδα πανηγυρίζει το γκολ στο ΟΑΚΑ
Ο Ταμπόρδα πανηγυρίζει το γκολ στο ΟΑΚΑ/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ στο 87′ κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βισέντε Ταμπόρδα και πήρε προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League.

Ο Σφιντέρσκι πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή της Μπέτις και αφού έκανε το σουτ, ο Γιορέντε τον βρήκε πολύ άσχημα στον αστράγαλο με το VAR να καλεί τον Μαρτσίνιακ για να δώσει την παράβαση. Ο Πολωνός έδειξε την άσπρη βούλα και απέβαλε τον αμυντικό των Ισπανών με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Ο Ταμπόρδα ανέλαβε την εκτέλεση και με δυνατό σουτ στο κέντρο της εστίας έκανε το 1-0 και έβαλε «φωτιά» στο ΟΑΚΑ. Οι πράσινοι έπαιζαν με δέκα παίκτες από το 59′, που αποβλήθηκε ο Ζαρουρί με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

 

Οι πράσινοι δεν πιέστηκαν ιδιαίτερα στα τελευταία λεπτά και πανηγύρισαν μία σπουδαία νίκη στους 16 του Europa League.

