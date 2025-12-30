Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Νέο πρόβλημα για τον Σίριλ Ντέσερς, έμεινε εκτός αποστολής στη Νιγηρία

Ανησυχία για τον επιθετικό του Παναθηναϊκού, που φαίνεται ότι τραυματίστηκε στην εθνική Νιγηρίας
Ο Ντέσερς σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Ντέσερς σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Σίριλ Ντέσερς έμεινε εκτός αποστολής στο παιχνίδι της Νιγηρίας με την Ουγκάντα, εξαιτίας ενός μυϊκού προβλήματος και στον Παναθηναϊκό ανησυχούν για την κατάστασή του.

Έχοντας αντιμετωπίσει ήδη αρκετά ζητήματα με την υγεία του μετά τη μετεγγραφή του στον Παναθηναϊκό, ο Σίριλ Ντέσερς φαίνεται ότι δεν απέφυγε ένα ακόμη τραυματισμό και με την εθνική ομάδα της Νιγηρίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 31χρονος επιθετικός “κόπηκε” την τελευταία στιγμή από την αποστολή για το ματς με την Ουγκάντα, αφού είχε ενοχλήσεις στο μηρό και πλέον θα κάνει μαγνητική, για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος, με τον Παναθηναϊκό να αγωνιά για την κατάστασή του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
362
331
148
138
103
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo