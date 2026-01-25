Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ και ο Γιούρτσεβεν για το παιχνίδι με το Μαρούσι

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το Μαρούσι για την 16η αγωνιστική της GBL (25/01/26, 16:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) και μετά τους Ναν και Όσμαν έκανε γνωστό ότι ούτε ο Γιούρτσεβεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση.

Νωρίτερα, μέσα στην ημέρα είχε γίνει γνωστό οτι οι Ναν και Όσμαν δεν θα μπορούν να αγωνιστούν για τον Παναθηναϊκό με το Μαρούσι, όμως τα προβλήματα για τους πράσινους δεν έμειναν εκεί, αφού ο Γιούρτσεβεν λόγω ίωσης δεν θα είναι διαθέσιμος.

Οι πράσινοι θα παίξουν με δέκα παίκτες κόντρα στην ομάδα των Βορείων Προαστίων, αφού και οι Μήτογλου, Λεσόρ και Γκριγκόνις δεν θα αγωνιστούν.

Η 10άδα του «τριφυλλιού»: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ.