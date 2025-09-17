Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ ο Τσεντί Οσμάν από το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ο Τούρκος παίκτης δεν θα αγωνιστεί στα ματς του “τριφυλλιού” στην Αυστραλία
Ο παίκτης του Παναθηναϊκού, Τσεντί Οσμάν (ΦΩΤΟ Eurokinissi)
Ο παίκτης του Παναθηναϊκού, Τσεντί Οσμάν (ΦΩΤΟ Eurokinissi)

Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό με Τσεντί Οσμάν. Το “τριφύλλι” βρίσκεται ήδη στην Αυστραλία για το τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” αλλά ο Τούρκος παίκτης δεν θα κάνει το συγκεκριμένο ταξίδι.

Ο Τσέντι Οσμάν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του Eurobasket, ωστόσο αγωνίστηκε κανονικά με την εθνική Τουρκίας σε όλα τα ματς κι έτσι επιβάρυνε την κατάσταση του. Γι’ αυτό τον λόγο δεν θα αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό στο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”, προκειμένου να μείνει στην Αθήνα και να ακολουθήσει θεραπείες.

Όπως είναι λογικό, στις τάξεις του Παναθηναϊκού επικρατεί αγωνία για την κατάσταση του Τσεντί Οσμάν, ο οποίος θα αξιολογείται καθημερινά και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας (30.09.2025).

Αντίθετα ο Ρισόν Χολμς αναχωρεί το βράδυ της Τετάρτης (17.09.2025) με προορισμό τη Μελβούρνη, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για το φιλικό με την Παρτίζαν (18.09.2025).

Να αναφέρουμε ότι οι υπόλοιποι διεθνής του Παναθηναϊκού (Σλούκας, Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροφ, Τολιόπουλος, Χουάντσο και Γιούρτσεβεν) μαζί με τον Αταμάν και τον Γιλντιρίμ αναχώρησαν από την Αθήνα για την Αυστραλία μέσω Ντουμπαί, το βράδυ της Τρίτης (16.09.2025).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo