Παναθηναϊκός: Ντέσερς, Καλάμπρια και Κώτσιρας έβγαλαν μέρος του προγράμματος

Ευχάριστα νέα για τον Παναθηναϊκό από την προπόνηση της Παρασκευής (21/11/2025), με τον Ράφα Μπενίτεθ να βλέπει τους Ντέσερς, Καλάμπρια και Κώτσιρα να βγάζουν μέρος του προγράμματος.

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό για την 11η αγωνιστική της Super League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει να διαχειριστεί σε ακόμα ένα παιχνίδι αρκετές απουσίες.

Τα νέα ήταν τουλάχιστον ευχάριστα από την τελευταία προπόνηση, καθώς ο Ισπανός τεχνικός είδε τους Ντέσερς, Καλάμπρια και Κώτσιρα, που δεν έχουν αγωνιστεί το τελευταίο διάστημα, να ακολουθούν μέρος του προγράμματος και να πλησιάζουν σιγά σιγά προς την επιστροφή τους στη δράση, την ώρα που ο Ρενάτο Σάντσες έκανε ατομικό και οι Κυριακόπουλος και Πελίστρι υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

“Με πρωινή προπόνηση στο “Γ. Καλαφάτης” συνεχίστηκε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με rondo, παιχνίδι τακτικής και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα.

Μέρος του προγράμματος ακολούθησαν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Κώτσιρας, ενώ ατομικό έκανε ο Σάντσες και θεραπεία οι Κυριακόπουλος, Πελίστρι”, ααναφέρει το δελτίο Τύπου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.