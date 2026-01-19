Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν δεν εμφανίστηκε στις κάμερες, έστειλε γραπτή δήλωση για το παιχνίδι με την Μπασκόνια

«Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε, χρειαζόμαστε την υποστήριξη των φιλάθλων μας» τόνισε ο Τούρκος προπονητής
Ο Εργκίν Αταμάν
Ο Εργκίν Αταμάν στην προπόνηση του Παναθηναϊκού/ (ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Μπασκόνια για την 23η αγωνιστική της Euroleague (20/01/26, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) και ο Αταμάν δεν εμφανίστηκε στις κάμερες όπως συνηθίζεται, αλλά έστειλε γραπτώς τις δηλώσεις του.

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Αταμάν δεν έκανε δηλώσεις στη media day του Παναθηναϊκού, καθώς όσα χρόνια βρίσκεται στον σύλλογο δεν έχει πράξει κάτι ανάλογο.

Η γραπτή δήλωση του Τούρκου προπονητή

«Η Μπασκόνια είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Επίσης, χθες στην ACB League πέτυχε 130 πόντους στον αγώνα απέναντι στη Μανρέσα. Επομένως, πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα, ειδικά πάνω στους Φόρεστ και Καμπαρό, που είναι πολύ δραστήριοι. Είναι πολύ επιθετικοί στο παιχνίδι τους και δραστήριοι. Παίζουμε επίσης στην έδρα μας.

Χρειαζόμαστε πόντους στον αιφνιδιασμό, πρέπει να παίξουμε ένα επιθετικό παιχνίδι. Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε και φυσικά χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων των φιλάθλων μας, για να μας δώσουν το πλεονέκτημα έδρας. Θα παλέψουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Αθλητικά
