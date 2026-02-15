Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν έφυγε απογοητευμένος για τα αποδυτήρια, αποδοκιμασίες μετά την ήττα από τον Κολοσσό Ρόδου

“Βαρύ” το κλίμα στον Παναθηναϊκό
Ο Παναθηναϊκός γνώρισε ήττα-σοκ στην GBL. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχασε μέσα στο “Τ-Center” από τον εκπληκτικό Κολοσσό Ρόδου με 102-97, για την 19η αγωνιστική στην GBL, πριν από το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός υπέστη την πρώτη του εντός έδρας ήττα στην ιστορία του από τον Κολοσσό στη GBL, με τους “πράσινους” να κάνουν ακόμα ένα κακό παιχνίδι τη φετινή σεζόν. Αυτό φάνηκε να απογοητεύει τον Εργκίν Αταμάν, που με την τελευταία κόρνα της αναμέτρησης έφυγε για τα αποδυτήρια.

Ο Τούρκος κόουτς δεν μίλησε σε κανέναν και έδειξε σκασμένος από την τραγική εικόνα των “πρασίνων”.

Να σημειωθεί πως με την ολοκλήρωση του ματς, ακούστηκαν αποδοκιμασίες από τον κόσμο του “τριφυλλιού” που βρέθηκε στις εξέδρες.

