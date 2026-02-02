Παναθηναϊκός: Ο Αχμέντ Τουμπά στο νοσοκομείο με πνευμονία

Ο Αχμέντ Τουμπά απουσίαζε από τη νίκη του Παναθηναϊκού με 3-0 επί της Κηφισιάς και ο λόγος είναι ότι βρισκόταν στο νοσοκομείο με πνευμονία, με την κατάστασή του να είναι ελεγχόμενη.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κέρδισε με σχετική ευκολία την Κηφισιά, θα χρειαστεί όμως τον Τουμπά για τη δύσκολη συνέχεια και συγκεκριμένα για τους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον ΠΑΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αλγερινός μοιάζει απίθανο να προλάβει το πρώτο παιχνίδι (04/02/26, 20:30) και θα κάνει αγώνα δρόμου για τη ρεβάνς (11/02/26, 20:30), όπως και για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη Super League (08/02/26, 21:00), που μεσολαβεί.

Ο Τουμπά είδε το παιχνίδι με την ομάδα των Βορείων προαστίων από το δωμάτιο του νοσοκομείο και έκανε story υποστήριξης στους συμπαίκτες του.