Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Αχμέντ Τουμπά στο νοσοκομείο με πνευμονία

Η κατάσταση του αμυντικού των πρασίνων είναι ελεγχόμενη
Ο Αχμέντ Τουμπά
Ο Αχμέντ Τουμπά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ EUROKINISSI

Ο Αχμέντ Τουμπά απουσίαζε από τη νίκη του Παναθηναϊκού με 3-0 επί της Κηφισιάς και ο λόγος είναι ότι βρισκόταν στο νοσοκομείο με πνευμονία, με την κατάστασή του να είναι ελεγχόμενη.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κέρδισε με σχετική ευκολία την Κηφισιά, θα χρειαστεί όμως τον Τουμπά για τη δύσκολη συνέχεια και συγκεκριμένα για τους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο Αλγερινός μοιάζει απίθανο να προλάβει το πρώτο παιχνίδι (04/02/26, 20:30) και θα κάνει αγώνα δρόμου για τη ρεβάνς (11/02/26, 20:30), όπως και για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη Super League (08/02/26, 21:00), που μεσολαβεί.

Το story του Τουμπά από το νοσοκομείο
Το story του Τουμπά από το νοσοκομείο

Ο Τουμπά είδε το παιχνίδι με την ομάδα των Βορείων προαστίων από το δωμάτιο του νοσοκομείο και έκανε story υποστήριξης στους συμπαίκτες του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
236
105
90
66
64
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo