Παναθηναϊκός: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έταξε πριμ 1.000.000 ευρώ για το triple crown στην κοπή της πίτας του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα για το 2026 με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να τάζει στους παίκτες έξτρα πριμ 1.000.000 ευρώ αν κατακτήσουν το πρωτάθλημα και τη Euroleague, μετά από το Κύπελλο.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε ότι θέλει ο Παναθηναϊκός να κατακτήσει και τα τρία τρόπαια της σεζόν, όχι για το τραπεζάκι, όπως τόνισε, αλλά για τους εκατομμύρια φίλους του «τριφυλλιού».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χέιζ-Ντέιβις ήταν ανάμεσα στους τέσσερις τυχερούς που πέτυχαν το φλουρί μαζί με τους Μάριους Γκριγκόνις, τον τεχνικό διευθυντή Δημήτρη Κοντό και τον φυσιοθεραπευτή Κοσμά Κοντογιάννη.

Το λόγο πήρε και ο Εργκίν Αταμάν για να ευχαριστήσει τον ιδιοκτήτη των πρασίνων και να τονίσει ότι αυτός και η ομάδα του θα προσπαθήσουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό για να πετύχουν τους στόχους τους.

Moments of unity and smiles from our annual vasilopita event. Family always comes first!



Watch the full photo album exclusively on CLUB 1908: https://t.co/IJffh0iB5l #WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/qW0ZqxobOE ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 4, 2026

Όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην κοπή της πίτας

«Είναι Μάρτιος και είναι λίγο περίεργο να ευχόμαστε Καλή Χρονιά, αλλά παρ’ όλα αυτά, Καλή Χρονιά. Αγάπη, ευημερία, τύχη, ευτυχία και υγεία σε όλους, στις οικογένειές σας και τους αγαπημένους σας. Προσωπικά επιτεύγματα, ελπίζω και ομαδικά επιτεύγματα επίσης. Είμαι πολύ αισιόδοξος.

Έχουμε την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη, την καλύτερη ατμόσφαιρα στην Ευρώπη, το καλύτερο γήπεδο στην Ευρώπη και τον καλύτερο προπονητή στην Ευρώπη. Νομίζω ότι έχουμε “τα καλύτερα” σε όλα τα επίπεδα. Και είναι μόνο θέμα χρόνου ώστε στο τέλος της χρονιάς, εκείνο το τραπέζι που οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε, στο Σούνιο, να έχει και τα τρία κύπελλα.

Και εκεί θα το γιορτάσουμε όλοι μαζί με το τέλος της σεζόν. Στις 22 Ιουνίου, στα γενέθλιά μου. Eίστε όλοι καλεσμένοι. Θα βάλουμε τεκίλα στο ένα, βότκα στο άλλο. Και τι θα βάλουμε στο τρίτο Κέντρικ (σ.σ. Ναν); ΟΚ, κονιάκ. Είσαι ο άνθρωπός μου. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Βλέπω τον Χουάντσο να χαμογελάει. Είναι Μάρτιος ακόμα. Θέλω να χαμογελάσω, γνωρίζω ότι είναι ακόμα Μάρτιος.

Ξέρεις ότι ο Μάρτιος είναι ο μήνας σου, ε; Και το χαμόγελό σου πάντα προβλέπει πράγματα. Για άλλη μια φορά, Καλή Χρονιά και ό,τι καλύτερο από εσάς».

Μετά το πέρας της διαδικασίας με την ανάδειξη των τυχερών της εκδήλωσης, ο κ. Γιαννακόπουλος πήρε εκ νέου τον λόγο, αναφέροντας: «Φυσικά θέλουμε τα τρία κύπελλα, όχι για το τραπεζάκι. Τα θέλουμε για τα εκατομμύρια φιλάθλων σε όλη την Ελλάδα, που υποστηρίζουν τον Παναθηναϊκό. Όλοι έχουν bonus στα συμβόλαιά τους. Όπως σας είπα, είμαι πολύ αισιόδοξος.

Οπότε αυτό που θα κάνω σήμερα είναι να σας πω ότι στο τέλος της σεζόν, αν έχουμε και τα τρία κύπελλα σε εκείνο το τραπέζι για να κάνουμε τους φιλάθλους μας χαρούμενους, πέρα από όλα τα bonus που έχετε, θα υπάρχει και ένα εκατομμύριο ευρώ από εμένα, ώστε να μοιραστεί σε όλους όσοι βρίσκονται σε αυτό το δωμάτιο. Αυτό δεν είναι από το budget, είναι από εμένα. Και στην πραγματικότητα δεν είναι από εμένα, είναι από τον Φρι».

Τα λόγια του Εργκίν Αταμάν

«Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιαννακόπουλο που μας προσκάλεσε για άλλη μια φορά σε αυτή την παραδοσιακή γιορτή της κοπής της πίτας. Είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους του. Και από την άλλη πλευρά, φυσικά, θα ήθελα να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας στηρίζει όλους σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις.

Γιατί έχει μεγάλη εμπιστοσύνη σε όλη αυτή την ομάδα, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε μεγάλη ευθύνη απέναντι στην πάντα θετική του άποψη για την ομάδα. Να του δώσουμε αυτό που χρειάζονται οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού. Είμαι σίγουρος ότι δεν τα θέλει για το τραπέζι του. Θέλει αυτά τα κύπελλα για όλους τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, για όλη την οικογένεια του Παναθηναϊκού.

Και είμαι σίγουρος ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Ακόμα κι αν μέχρι τώρα μας ακολουθούσε γενικά μία μεγάλη ατυχία. Αλλά η πραγματική σεζόν θα τελειώσει στα μέσα Ιουνίου. Και είμαι σίγουρος ότι αυτή η ομάδα έχει τη δύναμη να μπορέσει να τελειώσει τη σεζόν όπως την πρώτη χρονιά που το κάναμε.

Το κάναμε και μπορούμε να το κάνουμε ξανά».