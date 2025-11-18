Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός: Ο Φακούντο Πελίστρι αποδεσμεύτηκε από την εθνική Ουρουγουάης και επιστρέφει στο Κορωπί

Δεν θα αγωνιστεί στο φιλικό παιχνίδι με τις ΗΠΑ ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού
Ο Φακούντο Πελίστρι
Ο Φακούντο Πελίστρι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού / ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο Φακούντο Πελίστρι δεν θα αγωνιστεί τελικά με την εθνική Ουρουγουάης και θα επιστρέψει νωρίτερα στο Κορωπί για να τεθεί και πάλι στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό.

Έχοντας μόλις επιστρέψει από τραυματισμό, ο Φακούντο Πελίστρι ταξίδεψε για την πατρίδα του στη διακοπή για τις εθνικές ομάδας, αλλά ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε για την κατάστασή του και ο εκλέκτορας της Ουρουγουάη, Μαρσέλο Μπιέλσα, δεν θέλησε να τον επιβαρύνει περισσότερο.

Ο Ουρουγουανός εξτρέμ “κόπηκε” μάλιστα μαζί με άλλους τέσσερις παίκτες από την αποστολή για το φιλικό παιχνίδι με την Ουρουγουάη και έτσι θα βρεθεί άμεσα στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, ενόψει της επανέναρξης της Super League.

