Παναθηναϊκός: Ο Φίλιπ Τζούρισιτς «παλεύει» να προλάβει τα παιχνίδια με τη Σάμσουνσπορ

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς έχασε το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ λόγω τραυματισμού και συνεχίζει να προπονείται ατομικά στο Κορωπί, αλλά “παλεύει” να προλάβει τα επόμενα ευρωπαϊκά ματς με τη Σάμσουνσπορ.

Έχοντας αποχωρήσει με ενοχλήσεις στο δικέφαλο του δεξιού του ποδιού από το Παναθηναϊκός – Σαχτάρ, ο Φίλιπ Τζούρισιτς έχει ξεκινήσει έναν αγώνα… δρόμου για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση και ο Ρουί Βιτόρια θα τον περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για τα δύο παιχνίδια με τη Σάμσουνσπορ.

Ακόμη υπάρχουν ελπίδες και για το πρώτο ματς των δύο ομάδων στα πλέι οφ του Europa League, με τον Παναθηναϊκό να τον περιμένει δεδομένα έτοιμο για τη ρεβάνς στις 28 Αυγούστου.