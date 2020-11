Παναθηναϊκός: Ο Καλαϊτζάκης απέσυρε τη συμμετοχή του στο draft του ΝΒΑ!

Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης αποφάσισε να αποσύρει την συμμετοχή του στο draft του ΝΒΑ, που θα πραγματοποιηθεί εντός του Νοεμβρίου, και να ρίξει το βάρος στις υποχρεώσεις του στον Παναθηναϊκό.

Την απόφαση να μην πάρει μέρος στο draft του ΝΒΑ στις 18 Νοεμβρίου πήρε ο Γιώργος Καλαϊτζάκης. Ο νεαρός άσος του Παναθηναϊκού ενημέρωσε για αυτή του την απόφαση και στρέφεται πλέον αποκλειστικά στις υποχρεώσεις του με το “τριφύλλι”. Θυμίζουμε πως μαζί με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, αλλά και τον Σάσα Ποκουσέφσκι ήταν οι 3 παίκτες από το ελληνικό πρωτάθλημα που είχαν δηλώσει συμμετοχή για την φετινή διαδικασία.

Panathinaikos Athens prospect Georgios Kalaitzakis is withdrawing his name from the NBA Draft 2020, his agent Marius Rutkauskas confirmed.