Παναθηναϊκός: Ο Κέντρικ Ναν αντάλλαξε φανέλα με τον Μπράις Κότον με τη λήξη της αναμέτρησης στην Αυστραλία

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου στη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στους Adelaide 36ers και με το που ολοκληρώθηκε ο αγώνας αντάλλαξε τη φανέλα του με αυτή του, πρώην NBAer, Μπράις Κότον.

Οι δύο πρώην NBAers απέδειξαν στην αναμέτρηση πόσο σπουδαίου σκόρε είναι, καθώς ο Κέντρικ Ναν πέτυχε 25 πόντους, ενώ ο Κότον έβαλε 24. Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε και επικράτησε με 106-89 σε ένα πολύ επιθετικό και γρήγορο παιχνίδι.

Ο Μπράις Κότον έχει αγωνιστεί στους Γιούτα Τζαζ και στους Μέμφις Γκρίζλιζ στο NBA, ενώ έχει περάσει και από την Εφές.