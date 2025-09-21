Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Κέντρικ Ναν αντάλλαξε φανέλα με τον Μπράις Κότον με τη λήξη της αναμέτρησης στην Αυστραλία

Ωραία στιγμή στο τέλος της αναμέτρησης
Ο Κέντρικ Ναν στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»
Ο Κέντρικ Ναν στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»/ EUROKINISSI

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου στη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στους Adelaide 36ers και με το που ολοκληρώθηκε ο αγώνας αντάλλαξε τη φανέλα του με αυτή του, πρώην NBAer, Μπράις Κότον.

Οι δύο πρώην NBAers απέδειξαν στην αναμέτρηση πόσο σπουδαίου σκόρε είναι, καθώς ο Κέντρικ Ναν πέτυχε 25 πόντους, ενώ ο Κότον έβαλε 24. Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε και επικράτησε με 106-89 σε ένα πολύ επιθετικό και γρήγορο παιχνίδι.

 

Ο Μπράις Κότον έχει αγωνιστεί στους Γιούτα Τζαζ και στους Μέμφις Γκρίζλιζ στο NBA, ενώ έχει περάσει και από την Εφές.

