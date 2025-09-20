Παναθηναϊκός: Ο Μαρκ Φαν Μπόμελ στη λίστα με τους υποψήφιους προπονητές

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να αναζητά τον διάδοχο του Ρουί Βιτόρια για τη θέση του προπονητή και το νέο όνομα που προκύπτει από τη λίστα του, είναι αυτό του 48χρονου Ολλανδού τεχνικού, Μαρκ Φαν Μπόμελ.

Με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ να παραμένει πρώτη επιλογή, αλλά την υπόθεσή του να είναι δύσκολη, ο Παναθηναϊκός εξετάζει και άλλες περιπτώσεις, με τον Μαρκ Φαν Μπόμελ να είναι μία από αυτές.

Έχοντας ολοκληρώσει μία τεράστια καριέρα ως ποδοσφαιριστής σε Μπάγερν Μονάχου, Μπαρτσελόνα, Μίλαν και Αϊντχόφεν, ο Φαν Μπόμελ ξεκίνησε ως προπονητής στην PSV και ακολούθησε η Βόλφσμπουργκ, πριν καταφέρει να ξεχωρίσει με την Αντβέρπ στο Βέλγιο, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο.

Μετά το τέλος της συνεργασίας του με τη βελγική ομάδα έχει μείνει όμως ελεύθερος και ο Παναθηναϊκός τον έχει ψηλά στη λίστα του, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του ΣΠΟΡ ΦΜ, ιδιοκτησίας του Γιάννη Αλαφούζου.