Παναθηναϊκός: Ο Ματίας Λεσόρ ενημέρωσε ότι εγχειρίστηκε με επιτυχία

Ο Ματίας Λεσόρ ήταν γνωστό ότι θα εγχειριζόταν από τον έμπειρο γιατρό, Νικ Φαν Ντάικ, στην Πορτογαλία για να καταφέρει να ξεπεράσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα το πρόβλημά του και να επιστρέψει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Όπως ενημέρωσε ο ίδιος τους ακολούθους του στα social media «η εγχείριση πήγε καλά».

Ο Παναθηναϊκός περιμένει την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ και αν ισχύουν όσα λέγονταν πριν την εγχείριση ο Γάλλος θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στη διάρκεια της σεζόν, αφού πρώτα επιστρέψει από την αποθεραπεία, μετά την επιτυχημένη επέμβαση που έκανε στην Πορτογαλία.

Το story του Γάλλου με το γιο του, σε ρόλο γιατρού, και το εγχειρισμένο πόδι του ήταν το πιο ευχάριστο νέο, που θα μπορούσαν να έχουν οι φίλοι του «τριφυλλιού» σε μία περίοδο που η ομάδα τους δεν έχει αγωνιστική δράση.